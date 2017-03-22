Erkeklerde HPV (İnsan Papilloma Virüsü) Belirtileri

HPV virüsü hızla yayılıyor! Rahim ağzı kanserine sebep olan bu virüsten korunmak için aşı yaptırmayı ihmal etmeyin!

HPV veya İnsan Papilloma Virüsü zührevi hastalıklarının en yaygınlarından birisidir ve aktif bir cinsel hayatı olan kişilerin çoğunun er ya da geç bu virüsü kapması neredeyse kaçınılmaz sayılabilir.

Neyse ki bu virüsün 40 farklı türü bulunmakta ve bunların sadece bir kaçı ciddi sağlık riski taşıdığı için mutlaka bir korkulu rüya olmak zorunda değil. Bu virüsü taşıyan erkeklerin hepsi belirtilerini göstermeyebilir ve hatta virüsün aktifleşmesi yıllar bile alabildiği için kendileri farkında bile olmayabilir. O yüzden aktif bir cinsel hayatınız varsa mutlaka kendinize arada sırada bir check-up yapmanız en iyisi. HPV’nin bazı türleri kansere yol açtığı için herhangi bir belirti taşıyorsanız doktorunuza görünmek iyi bir fikir olacaktır.

HPV Nasıl Bulaşır?



HPV cinsel organlar dahil olmak üzere herhangi ciltten cilde temasla bulaşabilir. Oral seks ile bulaşması nadir olsa da diğer bütün temaslarla rahatlıkla yayılabilir. HPV hiç bir belirti göstermeden sisteminizde etkisiz olarak durabilir. Yani uzun bir süredir herhangi bir cinsel faaliyette bulunmamış olsanız bile HPV virüsünü taşıyor olabilirsiniz. HPV el sıkışmadan, havadan ya da cansız objelerden bulaşmaz (tabii paylaşılan seks oyuncaklarından bulaşabilir). Aynı zamanda, prezervatifler bulaşma riskini azaltsa da tamamen önlemez.

HPV Belirtileri



Genital Siğiller ve Belirtileri

HPV’nin bazı türleri genital siğillere sebep verebilir. Bu siğiller genelde genital veya anal bölgede minik topaklar olarak kendini gösterir. HPV’nin bu türü çok nadiren kansere yol açtığı için büyük bir risk taşımaz. Genital siğiller geçmiş olsa da HPV hala bulaşıcıdır. Bulaşma riski siğiller gözüküyorsa daha yüksek olsa da her türlü korunmakta fayda var.

Belirtileri:

-Genital siğiller erkeklerde genel olarak sünnetsiz bir peniste sünnet derisinin altında, sünnetli bir penisteyse penisi boyluca kaplayabilir. Bu bölgelerin yanı sıra siğiller testis, kasık, baldır ve anüs çevresinde de bulunabilir.

-Daha nadir olsa da bazen anüsün içinde veya idrar yolunda da çıkabilir, böyle bir durumda tuvalete çıkmak rahatsız edici olacaktır.

-Siğiller farklı şekiller, renkler ve boyutlarda olabilir.

Şekilleri düz veya kabarık olabilir, bazıları karnabaharı andıran bir yapıya da sahip olabilir. Renkleri ten rengi, pembe, kırmızı, beyaz veya gri olabilirken aynı zamanda bazıları yumuşak diğerleri daha sert olabilir. Bütün siğiller kaşıntı veya acı da yaratmaz.

Anal Kanser ve Belirtileri

HPV erkeklerde nadiren kansere yol açsa da bu kanser sinsi belirtilere sahip olabilir. Anal kanserin belirtilerinden bazıları:

-Anüsün kaşınması, acıması ya da kanaması

-Anüsten gelen anormal akıntı

-Anüs veya kasık bölgesinde çıplak elle hissedilebilen şişmiş lenf bezleri

-Bağırsak hareketlerinin ve dışkının anormalleşmesi

Penis Kanseri ve Belirtileri

Penis kanserinin birbirinden çok farklı belirtileri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

-Penisin belli bir bölgesinin, genelde ya sünnetlik derinin ya da penis ucunun, derisinin kalınlaşması veya renk değiştirmeye başlaması

-Peniste genelde acı vermeyen bir şişkinlik veya yara oluşması

-Kırmızı ve kadifemsi bir kurdeşen oluşumu

-Minik ve kuru şişkinlikler

-Düz ve kahverengi-mavi tonunda siğil benzeri oluşumlar

-Sünnetlik derinin altından gelen kokulu bir akıntı

-Penis ucunda şişkinliklerin oluşması

Ağız veya Gırtlak Kanseri ve Belirtileri

HPV bu kanserlere direk olarak yol açmasa da riskini yükselttiği için belirtilerinin takip edilmesi önemlidir. Bazı belirtileri:

-Hiç geçmeyen bir boğaz veya kulak ağrısı

-Yutkunmakta, ağızı tamamen açmakta veya dili hareket ettirmekte zorlanma

-Nedensiz kilo kaybı

-Boyun, ağız veya gırtlakta yumru oluşması

-İki haftayı aşkın bir süre boyunca kısık ses veya sesin tonunda bir değişim

HPV’yi Önlemek İçin Ne Yapabilirsiniz?

Aşı

HPV aşısı bütün HPV türlerine karşı koruma sağlamasa da çoğu türüne karşı uzun süre koruma sağlayabiliyor. Bu aşıyı ne kadar genç yaptırırsanız o kadar iyi, hatta erkeklerde bu yaş 11-12’ye kadar bile inebiliyor.

Genital Siğillerin Tedavisi

Genital siğiller kendiliğinden bir kaç ay içinde yok olabilir ve kanser riski taşımadıkları için tedavisinin asıl amacı kişisel rahatlıkla daha alakalıdır. Bu yönde kullanılabilen merhemler ve kremler bulunmaktayken doktorunuz kriyoterapi uygulayarak siğilleri direk de kurutabilir.