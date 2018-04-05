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Erkeklerde kısırlık problemi bitiyor!

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erkek kısırlığının en sık rastlanan sebeplerinden birine çözüm umudu .
Erkeklerde kısırlık problemi bitiyor!

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, laboratuvarda üretilen sperm hücrelerinin, erkek kısırlığının en sık rastlanan sebeplerinden birine çözüm umudu getirdiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Op. Dr. Betül Görgen, her 500 erkekten birinin sperm üretimini bozan, extra X ya da Y kromozomuna sahip olduğunu belirterek, "Londra'daki Francis Crick Enstütüsü'nden bilim insanları kulak dokusundan kök hücreler elde ettiler. Bu hücreler sperm hücresi oluşturmaları için fare testisine enjekte edildiler. Bunlar tamamıyla fonksiyon yapan sperm hücresi oldular ve dişi fare yumurtalarını döllediler. Laboratuvarda oluşturulan sperm hücreleri, erkek kısırlığı için yeni bir umut oldu" diye konuştu.

Yaklaşık her 500 erkekten birinin sperm üretimini bozan fazladan X ya da Y kromozomuna sahip olduğunu belirten Op. Dr. Betül Görgen, "Bilim insanları, erkek farelerin kulak dokusundan, herhangi bir tip hücreye dönüşebilen çok amaçlı kök hücre elde ettiler. Bu hücreler, farenin testislerine enjekte edildikten sonra ,tam fonksiyon yapan sperm haline dönüştüler. Eğer bu teknik insan kök hücreleri için de çalışırsa, sperm üretemeyen birçok erkek çocuk sahibi olabilecek. Bilim insanları tedaviyi insanlarda başlatabilmek için ilk adım deneyleri için olarak fazladan seks kromozomu içeren erkekleri seçtiler. Ve onların dokularından, fazladan seks kromozomu içermeyen kök hücre üretmenin mümkün olduğunu gösterdiler. Böylece bu hücrelerin üretken sperm hücresine dönüşümü mümkün olabilecektir. Ama bir takım çalışmalardan sonra bu mümkün olacaktır. Science dergisine yaptıkları açıklamada araştırmacılar; yakın bir gelecekte sperm ve cilt hücresinin birleşmesi sayesinde bu infertil erkeklerin de çocuk sahibi olabileceklerini belirtmişlerdir" şeklinde konuştu.

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