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Erkeklerde Liderlik Garanti..! (100-45)

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Erkeklerde Liderlik Garanti..! (100-45)
Erkeklerde Liderlik Garanti..! (100-45)

Türkiye Bölge Şampiyonalarında mücadele eden KKTC U14 Erkek ve Kız takımları ikinci maçlarını da galibiyetle kapadı.

Türkiye Bölgesel Şampiyonası B Grubu’nda mücadele eden KKTC U14 Erkekler Takımı, Niğde’de çıktığı ikinci maçı da kazanmasını bildi. İkinci gün maçında Niğde ODTÜ Koleji ile mücadele eden ekibimiz maçtan 100-45 üstün ayrılma başarısı gösterdi. KKTC U14 Erkek Takımı, İlk maçında Gaziantep temsilcisini 55-53 mağlup etmişti. Ekibimiz bu sonucun ardından gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi.

Kızlar da galip(59-31)

Karaman' da sahne alan kız takımımız Mersin Akdeniz takımını 59-31 yenerek ikide iki yaptı. Böylece u 14 takımlarımız 2 günde 2'şer galibiyet alarak turnuvaya çok iyi bir başlangıç yapmış oldular.

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