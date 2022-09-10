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Erkeklerde Tuğra Soyer, kadınlarda Liva Çevik şampiyon

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Erkeklerde Tuğra Soyer, kadınlarda Liva Çevik şampiyon
Erkeklerde Tuğra Soyer, kadınlarda Liva Çevik şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine bugün bir yenisini ekledi…U15 Erkekler ve Kadınlar Ferdi Klasman müsabakaları, sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayan ve tüm gün devam eden karşılaşmalarla tamamlandı…

Yoğun katılımın olduğu müsabakalar, oldukça zevkli ve keyifli geçerken, sporseverler de maçları yerinde takip etti…

Başarılı olan sporculara ödüllerini, müsabakaları izleyen Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç verdi…Erkeklerde Tuğra Soyer, kadınlarda ise Liva Çevik turnuvayı şampiyon olarak tamamladı…Dursun Koç, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti…

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