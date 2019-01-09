'Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!'

Börü filmindeki rolüyle dikkat çeken Can Nergis 2. Sayga'ya konuk oldu. Modellik yaptığı dönemde ilginç teklifler aldığını belirten Can Nergis, ‘evli olduğumu bile bile mesaj atanlar var’ dedi.

"Kariyerim boyunca ilginç teklifler de aldım. Erkekten de oldu kadından da bu teklifler… O zaman yurt dışında yaşıyordum.

'SEVGİLİM OL ARABA VEREYİM'

Ben hep bunlardan sakındım, hep kaçtım ona göre duvar koydum. Bu teklifler erkeğe de oluyor kadına da… ‘Sevgilim ol araba vereyim’ diyenler oldu. 22-23 yaşındaydım o zamanlar.

'HİÇBİRİNE BAKMIYORUM'

Sen kaçtıkça üstüne gelenler de oluyor. Şu an bile evli olduğumu bile bile bana DM’den mesaj atanlar oluyor. Ben hiçbirine bakmıyorum."