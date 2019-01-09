  • BIST 90.902
  • Altın 227,468
  • Dolar 5,5218
  • Euro 6,3230
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

'Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!'

»
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına oyuncu Can Nergis konuk oldu.
'Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!'

Börü filmindeki rolüyle dikkat çeken Can Nergis 2. Sayga'ya konuk oldu. Modellik yaptığı dönemde ilginç teklifler aldığını belirten Can Nergis, ‘evli olduğumu bile bile mesaj atanlar var’ dedi.

"Kariyerim boyunca ilginç teklifler de aldım. Erkekten de oldu kadından da bu teklifler… O zaman yurt dışında yaşıyordum.

'SEVGİLİM OL ARABA VEREYİM'

Ben hep bunlardan sakındım, hep kaçtım ona göre duvar koydum. Bu teklifler erkeğe de oluyor kadına da… ‘Sevgilim ol araba vereyim’ diyenler oldu. 22-23 yaşındaydım o zamanlar.

'HİÇBİRİNE BAKMIYORUM'

Sen kaçtıkça üstüne gelenler de oluyor. Şu an bile evli olduğumu bile bile bana DM’den mesaj atanlar oluyor. Ben hiçbirine bakmıyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis, 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor09 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
  • Jennifer Lopez, Instagram'da iki Türk kullanıcıyı takip etti: Takip ettiği Türk sayısı 5'e çıktı09 Ocak 2019 Çarşamba 12:45
  • Rapçi R. Kelly hakkında şoke eden itiraflar: Taciz, seks tarikatı, pedofili09 Ocak 2019 Çarşamba 11:43
  • Göz kontağı insanı neden etkiler?08 Ocak 2019 Salı 22:54
  • Vodkadan kaçmış; 25 yıldır ormanda yaşıyor!08 Ocak 2019 Salı 22:00
  • 2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri; listede KKTC'de var08 Ocak 2019 Salı 19:41
  • Erkekler kadınlara göre daha sık yalan söylüyor (Bilimsel araştırma)08 Ocak 2019 Salı 19:10
  • Video ile saç modeli tarifi 'felaketle' sonuçlandı: Berber, müşterisinin kafasına 'play tuşu' kazıdı (video)08 Ocak 2019 Salı 17:38
  • Bilim insanları erkeklerin yalanlarını ortaya çıkardı08 Ocak 2019 Salı 17:03
  • Dünya Bazı Önemli Kriterlerde Daha İyiye Gidiyor, Aksini Düşünseniz Bile!08 Ocak 2019 Salı 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti