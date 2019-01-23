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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Erkeklerden vazgeçti, yorganıyla evleniyor !

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Pascale Sellick isimli bir kadın aldığı kararla duyanları şoke etti! Zira Sellick yorganıyla evlenmeye karar verdi. Kadın, mahalledeki tüm komşularını gelecek ay gerçekleştireceği düğüne davet etti.
Erkeklerden vazgeçti, yorganıyla evleniyor !

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İngiltere'nin Exeter şehrinde yaşayan Sellick, yorganıyla olan ilişkisini 'Şimdiye kadar yaşadığım en samimi ve güvenilir ilişki' olarak değerlendiriyor.

49 yaşındaki ressam, "Yorganım her zaman yanımda oldu. Onu o kadar çok seviyorum ki, insanları bu önemli birlikteliğime tanık olmaya davet ediyorum" diyen Sellick, gelecek ay gerçekleştireceği düğüne tüm komşularını ve arkadaşlarını davet ettiğini söyledi.

640xauto-(11).jpgSellick, 10 Şubat'ta gerçekleştireceği düğününde gecelik ve kabarık ev terlikleri giyeceğini söyledi ve misafirlerine de yanlarında pijamalarını, oyuncuk ayılarını ve sıcak su torbalarını getirmelerini söyledi.

Sellick ayrıca, düğün töreni için bir organizasyon firmasıyla da anlaştığını belirtti.

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