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Erkeklere "ikinci eş alın" tavsiyesiyle gündeme gelen eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den hekimlere: Başlarım grevinize!

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Eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine grev kararı alan sağlık çalışanlara tepki gösterdi.
Erkeklere "ikinci eş alın" tavsiyesiyle gündeme gelen eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den hekimlere: Başlarım grevinize!

Medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine grev kararı alan sağlık çalışanlara tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde grev kararı aldı. Hekimler bugün tam gün sürecek olan grevde aciller dışında sağlık hizmeti sunmayacaklar.

Öte yandan, medeni hukuku hedef alan ve çok eşliliği savunan sözleriyle gündeme gelen eski GATA başhekim yardımcısı Ali Edizer, hekimlerin grevini eleştirdi.

Edizer, sosyal medya hesabından “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz” mesajını paylaştı.

 

Ne olmuştu?

Ali Edizer, GATA’da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, “İkinci eşi de alın” çağrısında bulunmuş ve “Sorsan, ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” gibi mesajlar paylaşmıştı.

Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020’de görevden alınan Edizer’in, 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı. Edizer, alındığı görevine yeniden geri döndü.

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