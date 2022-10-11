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Erkeklerin, biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı

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Finlandiya'da Jyvaskyla Üniversitesi’nde yapılan araştırma, erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.
Erkeklerin, biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı

“The Journals of Gerontology: Series A” adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50’li yaşlardaki erkeklerin aynı yaşlardaki kadınlardan biyolojik olarak ortalama 4 yaş daha büyük olduğunu buldu.

Erkeklerin biyolojik olarak daha hızlı yaşlanması daha sık sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha büyük olmasıyla açıklandı.

Çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada farklılıklar olup olmadığı ve bu farklılıkların yaşam tarzıyla ilgisi incelendi. Biyolojik yaşlanmayı ölçmek için bir bireyin hayatı boyunca yaşam süresiyle ilgili faktörleri incelemeyi sağlayan epigenetik saatler kullanıldı.

Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpaa, “Araştırmamızda oldukça nadir bir çalışma tasarımı kullandık ve karşı cins ikizler arasındaki yaşlanma hızını karşılaştırdık. Benzer bir farklılık bu ikizler arasında da gözlemlendi. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş büyüktü” dedi.

Araştırmada, eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler kullanılarak ölçüldü.

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