Erkeklerin canı daha tatlı çıktı

Kanada'da yapılan araştırmaya göre, erkeklerin kadınlara göre daha hassas olduğu belirlendi. Buna göre; erkekler özellikle daha önce benzerini duydukları bir ağrıyı tekrar yaşadıklarında daha fazla stres yaşıyor. Yine erkekler kadınlara göre ağrı karşısında daha şiddetli yakınıyor. Bu araştırma sayesinde hastalara kadın, erkek ayrımı yapılarak tedavi uygulanacak. Yani, ağrılı hastalıkların tedavisinde cinsiyete göre uygulamalarda rol oynayacak.