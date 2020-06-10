Katar Katar, açık ara farkla listenin başında yer alıyor. Bu zengin Ortadoğu ülkesinde erkeklerin kadınlara oranı 3,41 ila 1'dir. Yukarıda belirtilen Birleşik Arap Emirlikleri hariç, başka hiçbir ülkede erkek / kadın oranı 1,54'ten büyük değildir. Katar'daki geniş oran, büyük ölçüde şu anda ülkenin tüm iş gücünün % 94'ünü oluşturan erkek göçmenlerin akını ile ilişkilendirilmektedir.

Ancak bazı ülkeler var ki, pek çok etkenden dolayı kadın nüfusu oldukça azalmış durumda. Kadın nüfusunun azalması ile birlikte bekar erkeklerin de eş bulma oranı azalıyor. Erkeklerin eş bulma güçlüğü yaşadığı 14 ülkeyi öğrenince çok şaşıracaksınız.