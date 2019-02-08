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‘Erkeklerin suratına otur’ çağrılı kampanya infial yarattı

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‘Erkeklerin suratına otur’ çağrılı kampanya infial yarattı
‘Erkeklerin suratına otur’ çağrılı kampanya infial yarattı

Giyim markaları hedef kitlesini cesaretlendirmeye yönelik reklam kampanyaları yaptığı bir dönemde Reebok Rusya da ‘güçlü kadın’ imgesine olan kampanyasında “Güçlü olduğun için asla özür dileme” orijinal sloganının yerine “Erkek onayı için diken üstünde oturmaktansa, erkeklerin suratına otur” sloganını kullanması tepki çekti.

‘Game of Thrones' dizisinin aktrisi Nathalie Emmanuel'in yer aldığı Reebok son reklam kampanyasında "Be More Human" (Daha insan ol) ilkesiyle hareket etti. Emmanuel, kampanyada hırs, dayanıklılık ve kadın gücü teşvikinde bulundu. Firmanın Rusya ofisi aynı kampanya için Instagram'da "Kalıplara sığma" anlamına gelen bir ifade kullandı. Bu görsellerde verilen mesajlarda farklılık görülmedi.

Ancak Rus feminist gazeteci Zalina Marşenkulova'nın yer aldığı bir diğer reklamda İngilizceden çevrildiğinde "Güçlü olduğun için asla özür dileme" anlamına gelen slogan farklı şekilde yorumlandı. Reklamın Rusça versiyonunda "Erkek onayı için diken üstünde oturmaktansa, erkeklerin suratına otur" ifadeleri kullanıldı. Marşenkulova'nın yer aldığı diğer görsellerde "Erkekler ‘Seni kollarımda taşırım' dediğinde tabutta taşındığımı hayal ediyorum" ifadeleri yer aldı. Bu arada bu görsellerin sloganları yazılırken Marşenkulova yardımcı yazarlık yaptı.

 

 

Firmanın bir başka reklamında da karma dövüşçü Justyna Graczyk "Kendinizi kesmeyin diye meme uçlarımı kapattım" uyarısında bulundu.

Instagram'da yayılan kampanya görselleri Rusların tepkisini çekti. Tepkilerin ardından Reebok, sözkonusu görselleri Instagram'dan kaldırdı. Kullanıcılar sloganların orijinallerinden çok farklı hale getirilmesini eleştirdi.

 

​Bir kullanıcı "Yanlış ülkedesiniz. Burada bununla kimseyi mutlu etmezsiniz. Umarım rakipleriniz de böyle gerizekalı değildir" ifadelerini kullandı.

 

Reebok

 

Bir başka kullanıcı da "Neyse ki sadece Nike giyiyorum. En azından kimse suratıma oturmaz" dedi.

 

Bir diğeri ise "Eğer ‘kadın işi' olmayan sporlarla ilgilenen güçlü kadınları göstermek istiyorsanız, öyleyse bu tarz kadınları gösterin, erkeklerin suratına oturmak isteyen kızlara davette bulunmayın" yorumunda bulundu.

GÖRSELLER KALDIRILDI, MÜDÜR İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Bir süre sonra ise "Erkek suratına otur" ve "Göğüs uçlarımı kapatıyorum" ifadelerini içerenler dışındaki görseller tekrar yayınlandı. Yayınlanan görsellerde "Kalıplara sığmam", "Benim bedenim, benim kararım", "Daha lafım bitmedi" gibi ifadeler yer aldı.

Tepkilerin ardından firma müdürü Aleksandr Golofast, görseller için üstlerinden onay aldıklarını, ancak eleştiriler nedeniyle kaldırılmaları talimatının geldiğini belirtti. Golofast "Bir firma bunu yapabilir, ancak benim bu kadar gülünç duruma düşmemden dolayı utanç duyuyorum" dedi. Golofast, artık firmada çalışmak istemediğini de ekledi.

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