  • BIST 98.826
  • Altın 284,299
  • Dolar 5,7456
  • Euro 6,2999
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Erkeklerin üreme potansiyeli olan kadınları nasıl ayırt ettiğini biliyor muydunuz?

» »
Erkeklerin üreme potansiyeli olan kadınları nasıl ayırt ettiğini biliyor muydunuz?
Erkeklerin üreme potansiyeli olan kadınları nasıl ayırt ettiğini biliyor muydunuz?

Yapılan araştırmalar erkeklerin üreme potansiyeli olan kadınları kokularından ayırt edebildiğini söylüyor. Konu hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. Bakın erkekler üreme potansiyeli olan kadınları nasıl ayırt ediyormuş! 
 

Zürih Üniversitesi’nden bilim adamları, üreme çağındaki 28 kadının vücut kokularını bir grup erkeğin değerlendirmesini istedi. En yüksek östrojen seviyelerine sahip kadınların çıkardığı koku tüm erkekler tarafından en hoş koku olarak değerlendirildi.Sonuçlar gösterdi ki, tüm erkeklerin en çekici bulduğu kadınlar, estradiol (hormonu) miktarı en yüksek olanlardı.Östrojen, özellikle ergenlik sonrasında çok önemli bir hormon. Hem adet döngüsünün ve yumurta olgunlaşmasının hem de yumurtlama fonksiyonunun anahtar hormonu.Bu hormon, 'üreyebilir olmanın göstergesi' ve katılımcı erkekler bu kokuya duyarlılar. Yüksek östrojen seviyesine sahip kadınların kokuları, erkeklere daha cazip geliyor. Erkekler koku yoluyla kadındaki üreme potansiyelini anlayabiliyorlar.”Çalışmanın tüm sonuçları Milan’da 50. Psikonöroendokrinoloji toplantısında sunuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de sahte psikiyatrist uyarısı02 Eylül 2019 Pazartesi 11:13
  • 45 Dakikada Reflüye Son01 Eylül 2019 Pazar 18:10
  • ABD’li bilim insanları: Eşcinselliğin ‘tek bir geni’ yok01 Eylül 2019 Pazar 16:10
  • Meme kanseri: Hormon tedavisinin riski sanılandan çok daha büyük ve uzun vadeli31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
  • Egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı olabilir30 Ağustos 2019 Cuma 20:00
  • Araştırma: Depresyon ve bipolar gibi akıl hastalıkları hava kirliliğiyle bağlantılı30 Ağustos 2019 Cuma 19:00
  • Acil serviste tepki çeken görüntüyle ilgili soruşturma başlatıldı29 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
  • Kızamık salgını: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da yılın ilk altı ayında 90 bin kızamık vakası görüldü29 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
  • DSÖ'den kızamık alarmı: Avrupa'da yayılıyor29 Ağustos 2019 Perşembe 12:52
  • İspanya’da ilaç skandalı: Mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen bebeklerde 'kurt adam' belirtileri görüldü29 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti