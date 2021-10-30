“Erken bir seçimin kokusunu alıyorum”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV’nin canlı yayınına katılarak, kurultayı değerlendirdi. Sucuoğlu, her şeyin şu anda güzel gittiğini ve kuyrukların arkasının kesilmediğini vurguladı. Sucuoğlu, kurultayın birinci turda bitmesi halinde Salı veya Çarşamba seçilen kişiye hükümeti kurma görevinin verileceğini de belirterek, “Erken bir seçimin kokusunu alıyorum” dedi.
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