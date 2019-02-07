  • BIST 102.515
  • Altın 220,404
  • Dolar 5,2430
  • Euro 5,9444
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Erken boşanma: 3 dakika önce evlenen kadın, boşanmak istedi

»
Kuveyt’te daha 3 dakika önce evlenen kadın, mahkeme binasından çıkar çıkmaz boşanmak istedi. Gelinin isteği, ülkenin en hızlı boşanma davası olarak tarihe geçti.
Erken boşanma: 3 dakika önce evlenen kadın, boşanmak istedi

Kuveyt'te yaşanan olayda, daha yeni evlenen gelin, mahkeme binasından çıkarken ayağı takılıp düştü. Damat da yeni eşine "Salak" diyerek onunla dalga geçti. Bunun üzerine öfkelenen kadın, binadan çıkmadan boşanmak istediğini belirtti.

 

Boşanmak isteyen kadın, daha evliliğin en mutlu anlarındayken böyle bir eleştiriye ihtiyaç duymadığını söyleyip hâkimden evliliğini feshetmesini istedi.

ÜLKENIN EN HIZLI BOŞANMA DAVASI

Q8 News'e göre, bu karar evlendikten sadece 3 dakika sonra alındı ve bu da ülkede en hızlı boşanma davası olarak tarihe geçti.

Öte yandan, kadın sosyal medyada sempati topladı ve birçok kişi, geline boşanma kararında hak verdiğini paylaştı.

 

Konuyla ilgili yorum yapan bir kullanıcı, "Eğer daha baştan böyle davranıyorsa, onu terk etmek en iyisir" diye yazdı.

Başka bir kullanıcısı, "Saygısı olmayan evlilik, baştan başarısız bir evliliktir" yorumunda bulundu.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşlıların 'yaşama sevinci' sosyal medyayla artabiliyor06 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
  • Türkiye'de her şey dahil sistemi:Turistin sokaktaki alışverişi de dahil olabilir!06 Şubat 2019 Çarşamba 19:03
  • Sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube Türkiye rekorunu kırdı06 Şubat 2019 Çarşamba 18:58
  • Dünyanın en kötü işine sahibi olan kadın...06 Şubat 2019 Çarşamba 18:55
  • Yeni Zelanda'da fok dışkısında tatil fotoğrafları olan harici bellek bulundu06 Şubat 2019 Çarşamba 17:49
  • İsveç'te çöpten kraliyet hazinesi çıktı06 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
  • Papa: Bazı rahibeler seks kölesi olarak kullanılıyor06 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
  • Elif Aksu, Neymar'ın doğum günü partisine damga vurdu (foto-haber06 Şubat 2019 Çarşamba 15:25
  • Elektronik sigara yüzünden hayatını kaybetti06 Şubat 2019 Çarşamba 15:10
  • Küresel ısınma okyanusların rengini değiştirecek05 Şubat 2019 Salı 21:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti