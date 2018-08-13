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Erken fark edilmeseydi banka kül olabilirdi

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Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı Garanti Bankası Şubesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında, elektrik kablosunun bir anda alev alması sonucunda yangın çıktı.
Erken fark edilmeseydi banka kül olabilirdi

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı Garanti Bankası Şubesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında, elektrik kablosunun bir anda alev alması sonucunda yangın çıktı.

Banka içerisinde bulunan acil çıkışı gösteren “EXIT” tabelasının elektrik kablosu bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına, elektrik kablosunda meydana gelen kısa devrenin neden olduğunu düşünüyor.  Yangının erken fark edilmesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi daha büyük facianın yaşanmasından kıl payı kurtardı.

Olayda yaralanan olmaz iken, bankada küçük çapta hasar meydana geldi.(MHA)

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