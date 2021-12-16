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Erken Genel Seçime Doğru...

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KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için 8 parti yarın adaylık başvurularını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapacak.
Erken Genel Seçime Doğru...

KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için 8 parti yarın adaylık başvurularını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapacak. Bağımsız adaylarsa ilçe seçim kurullarına başvuruda bulunacak. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) saat 09.15, Halkın Partisi (HP) 10.00, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11.00, Demokrat Parti (DP) 11.30, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 12.00, Bağımsızlık Yolu 13.30, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 14.30, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) 15.00’te milletvekili aday listesini YSK’ya sunacak.

50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi için ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke 2 olarak açıklanmıştı.

GEÇİCİ İLANLAR CUMARTESİ YAPILACAK… PAZAR, SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN ASKIYA ALINMASININ SON GÜNÜ

Yarınki başvuruların ardından Cumartesi günü adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilân edilecek. Pazar günü ise Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasında son gün. Listeler askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalacak. 

Adaylar 26 Aralık Pazar günü kesinleşecek ve siyasal partilerle bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak adçekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması aynı gün yapılacak.

Kesinleşen adaylar, 27 Aralık Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilân edilecek.

PROPAGANDA SÜRECİ 28 ARALIK’TA BAŞLAYACAK

Seçim propagandası 28 Aralık Salı günü başlayacak.

Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü 2 Ocak. Sandık seçmen listelerinin 3 Ocak’ta tamamlanması gerekiyor. Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları ise en son 8 Ocak’ta yayımlanabilecek.

Seçmen kartları ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasında son gün 20 Ocak.

Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde oy verme günü 23 Ocak Pazar günü olacak. 

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