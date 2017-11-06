Erken genel seçime doğru: Partiler seçime yoğunlaştı

Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim bir süredir ülke gündeminin ilk sırasını alırken, siyasi partilerdeki hazırlıklar da yoğunlaştı.

Erken genel seçim tarihinin bugün öğleden sonra Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesi ve 13 Kasım’da da Meclis Genel Kurulu’nda onaylanması bekleniyor. Böylece haftalardır tartışılan erken seçim süreci resmi olarak da başlamış olacak.

Erken genel seçimin 7 Ocak’ta mı yoksa başka bir tarihte mi yapılacağında son sözü yine Meclis söyleyecek.

Meclis’ten oy çokluğuyla geçen ve Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta imzalayarak onayladığı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası uyarınca erken genel seçimde bir dizi yenilikler olacak.

Yasa uyarınca seçim bölgesi KKTC geneli olurken seçmenler nerede ikamet ediyor olurlarsa olsunlar, çarşaf pusulayla 50 milletvekilinin tümüne oy verecek.

Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de 10, Güzelyurt’ta 4, İskele’de 5, Lefke’de de 2 milletvekili Cumhuriyet Meclisi’ne seçilecek.

Seçime katılacak siyasi partiler, Siyasal Partiler Yasası uyarınca her cinsiyetten en az yüzde 30 oranında aday göstermek zorunda.

UBP

İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP), milletvekili adaylarının belirlenmesine yönelik hazırlıklar sürerken, geçen cumartesi dolan başvuru süresi kadın adaylar için Lefkoşa, Girne ve İskele ilçelerinde bugün saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

UBP’nin, 9 Kasım’da aday adaylarının sıralanması için; 18 Kasım’da ise 50 milletvekili adayının kesinleşmesi için üyelerine başvuracağı belirtiliyor.

Tüzük gereği UBP Genel Başkanı’nın 8 kontenjan adayı belirleme hakkı bulunuyor.

CTP

Erken seçim tarihi olarak 7 Ocak’ı öneren Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) seçim hazırlıkları devam ediyor.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 3 Kasım’da başlayan aday adaylığı başvurularının 9 Kasım’da sona ereceğini söyledi.

Parti meclisinin 10 Kasım’da toplanarak adayları kriterlere göre değerlendirip onaylayacağını; ardından aday adaylarının 18 Kasım’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde ön seçim için üyelere sunulacağını ve adayların kesinleşeceğini anlatan Sorakın, 25 Kasım’da ise aday tanıtım şöleni planladıklarını bildirdi.

Sorakın, parti meclisinin 10 kontenjan aday belirleme hakkı olduğunu, Siyasi Partiler Yasası yüzde 30 cinsiyet kotasını zorunlu kılarken CTP Tüzüğü gereği yüzde 40 kota bulunduğunu ve bu orana ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, aday adaylarının başvurusunda ücret talep edilmediğini kaydetti.

TDP

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) 1 Kasım’da başlayan aday adaylığı başvuruları, seçim tarihinin Meclis’te netleşmesinden sonra duyurulacak bir tarihte tamamlanacak.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, başvurularda herhangi bir ücret talep etmeyen TDP’de aday sıralamasını üyelerin yapacağını ancak bunun tarihinin de bu hafta toplanacak genişletilmiş MYK toplantısında netleşeceğini söyledi.

Özyiğit, seçime yönelik manifesto hazırlıklarının devam ettiğini ve gerçek anlamda değişim ve dönüşümü sağlayacak bir kadroyla halkın karşısına çıkacaklarını ifade etti.

HALKIN PARTİSİ

Halkın Partisi’nde (HP) aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor. Son başvuru tarihi, seçim tarihinin Meclis Genel Kurulu’nda kesinleşmesiyle belli olacak.

HP’den aday olmak isteyenlerin talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte 500 TL ücret de ödemesi gerekiyor.

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, tüzüklerinde yer alan istisnai durumun YSK tarafından uygun bulunduğunu ve adayların saptanmasında yetkinin parti meclisinde olduğunu açıkladı.

Atakan, başvuruların tamamlanmasından sonra değerlendirmenin parti meclisi tarafından yapılacağını ve adayların isim ve sıralamalarının belirleneceğini söyledi.

Cinsiyet kotası konusunda bir sıkıntıları olmayacağını kaydeden Tolga Atakan, çok sayıda kadın aday olacağını, HP’nin kadın kolları gibi bir uygulaması da bulunmadığını ifade etti.

Atakan, ülkenin erken seçim havasına girdiğini, o nedenle erken genel seçimin çok fazla ertelenmeden yapılmasını istediklerini ve 7 Ocak’ı uygun bulduklarını da belirtti.

YDP

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 19 Kasım’da tüzük kurultayına gidiyor.

Adaylık başvurularını almaya devam eden YDP’nin Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, YSK’nın uyarısından sonra tüzükte değişikliğe gidip aday belirlemede yetkiyi MYK veya PM’ye vermeyi planladıklarını söyledi.

Zaroğlu, bu amaçla 19 Kasım Pazar günü Girne Boğaz’daki parti okulu lokalinde saat 11.00’de tüzük kurultayına gidileceğini ve istisnai durum konusunda bir düzenleme ekleneceğini kaydetti.

Zaroğlu, adaylık müracaatlarında son tarihin 8 Kasım olduğunu açıkladı.

YDP’den aday adaylığı başvurularında 500 TL ücret talep edildiğini, adaylıklar kesinleşince bir miktar daha ücret talep edileceğini açıklayan Bertan Zaroğlu, cinsiyet kotası konusunda ise bir sorun yaşamayacaklarını halihazırda 11 kadın aday adayının başvuruda bulunduğunu söyledi.

DP

Demokrat Parti’de (DP), aday adaylığı başvuruları sürüyor.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, seçim tarihinin kesinleşmesiyle DP’deki sürecin de netleşeceğini ve gerekli kararların üretileceğini söyledi.

Aday adaylığı başvurularının devam ettiğini, kadın adayların sayısında sıkıntı olabileceğini ve bunu aşmaya çalıştıklarını kaydeden Özcafer, DP Tüzüğü’ne göre adayların kesinleşmesinde üyelere başvurulacağını ifade etti.

Özcafer, DP’de aday adaylığı için 500 TL ücret alındığını; adaylardan ise 15 bin TL alınacağını belirtti.

TKP YENİ GÜÇLER

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, 2 Kasım’da başlayan aday adaylığı başvuru sürecinin 10 Kasım’da dolacağını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Davulcu, Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarısıyla adayların üyelerin ön seçimiyle kesinleşeceğini ifade etti.

YSK’nın aday belirleme süreçlerinde uyulması gereken kurallarla ilgili siyasi partilere gönderdiği yazıdan sonra TKP Yeni Güçler’in bir ittifaka gittiği ve bunun istisna olduğu yönündeki bir yazıyı YSK’ya gönderdiklerini ancak bu durumun aday belirleme sürecinde istisna yaratmadığı yönünde görüş geldiğini kaydeden Davulcu, adayların ve sıralamanın üyelerce ön seçimle belirleneceğini söyledi.

Birleşik Kıbrıs Partisi ile “Değişim ve Kurtuluş İttifakı” imzalayan TKP Yeni Güçler’in, anlaşmaya uygun davranacağını ve BKP’ye önerdiği tüm kontenjanları uygulayacağını kaydeden Davulcu, buna göre, BKP Genel Başkanı’nın Lefkoşa’da ikinci sıradan, Genel Sekreteri’nin Girne’den 1. sırada aday gösterileceğini, daha başka kontenjanlar da olacağını anlattı.

Davulcu, cinsiyet kotası konusunda bir sıkıntı yaşanacağını sanmadığını da belirtti.

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, erken seçim tarihinin 7 Ocak dışında bir tarihe çekilmesini doğru bulmadıklarını, artık sürecin başladığını da sözlerine ekledi.

BKP

Değişim ve Kurtuluş İttifakı çerçevesinde seçimlere TKP Yeni Güçler listesi altında birlikte katılacak Birleşik Kıbrıs Partisi’nde (BKP), aday adaylığı başvuru süresi 10 Kasım’da dolacak.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, TKP Yeni Güçler’le anlaşmaları uyarınca aday listelerinin oluşturulacağını, yasalara da uygun hareket ettiklerini söyledi.

İzcan, BKP’de aday adaylarından ücret talep edilmediğini, cinsiyet kotasına da uyulacağını belirtti.

MDP

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, aday adaylığı başvuru sürecinin çarşamba günü başlayacağını ve 17 Kasım’a kadar süreceğini söyledi. Büsküvütçü, adaylık başvurularında ücret alınmayacağını açıkladı.

Büsküvütçü, tüzükleri uyarınca adayların yüzde 20’sının MYK ve PM; yüzde 80’inin üyelerce belirleneceğini, ardından üyelerin adayları belirlemesi için 25 Kasım’da genel merkezde sandık kuracaklarını ve iki gün boyunca oy verilmesini planladıklarını ifade etti.

MDP Genel Başkanı BurayBüsküvütçü,Toplumsal Gelişim Partisi ile MDP çatısı altında birleştiklerini ve Enver Dinçoğlu’nun teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu da bildirdi.

KSP

KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci, soldaki bazı örgütlerle güç birliği çalışması yaptıklarını, seçime katılıp katılmamada kesin kararlarını birkaç gün içinde vereceklerini söyledi.

“Bazı küçük siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleriyle yaptığımız çalışma var. Kısa süre sonra ayrıntıları açıklayacağız” diyen Birinci, kendilerinin seçime katılma taraftarı olduklarını ve yaptıkları güç birliği çalışmaları da olumlu sonuçlanır ve yeterli adaya ulaşılırsa seçime gireceklerini anlattı.

Birinci, KSP’nin ayrıca bir de manifesto hazırladığını belirterek “Seçime katılsak da katılmasak da halka bu manifestoyla doğruları anlatacağız” dedi.

YKP

Yıllardır genel seçimleri boykot etmesiyle bilinen Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), erken genel seçime de katılmama kararı aldı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, geçen hafta toplanan parti meclisinin seçime katılmama kararı ürettiğini, sekreteryaya da yol haritası belirleyip açıklama görevi verildiğini ve önümüzdeki günlerde bu açıklamanın yapılacağını söyledi.