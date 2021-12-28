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Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız adaylar için propaganda dönemi bugün başladı

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Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız adaylar için propaganda dönemi bugün başladı
Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız adaylar için propaganda dönemi bugün başladı

Kıbrıs Türk Halkı 23 Ocak’ta sandık başına giderek, Cumhuriyet Meclisi’nde kendisini temsil edecek 50 milletvekilini belirleyecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 40 vekil yeniden seçime katılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu , erken genel seçim için kesinleşen aday listesini dün ilan etti…Buna göre, seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor.

50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi için ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke 2 olarak belirlenmişti.

Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız adaylar için propaganda dönemi ise bugün başlıyor.

Seçim propagandası, oy verme gününden bir gün önce yani 22 Ocak günü son erecek.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nda dün ad çekimi yapılarak 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek Milletvekilliği erken genel seçimi için partilerin oy pusulasındaki sırası ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sıraları belirlendi.

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