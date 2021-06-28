  • BIST 1.383
  • Altın 497,437
  • Dolar 8,6860
  • Euro 10,3549
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Erken Kalkmak Depresyondan Koruyor

» »
Depresyon ve uyku alışkanlıkları arasındaki ilişki konusundaki araştırmalara bir yenisi eklendi.
Erken Kalkmak Depresyondan Koruyor

Depresyon ve uyku alışkanlıkları arasındaki ilişki konusundaki araştırmalara bir yenisi eklendi. ABD'li bilim insanları sabah erken kalkmanın, depresyon riskini önemli ölçüde azalttığını açıkladı.

"Erken yatıp erken kalkanlar, genetik olarak depresyona karşı "gece kuşlarından" daha avantajlı." Bu açıklama Kaliforniya üniversitesi araştırmacılarına ait.
ABD'li bilim insanları 800 bin kişinin yaşam tarzları ve uyku alışkanlıklarını mercek altına aldı.

Sonuçlar bu kişilerin genetik yapılarıyla karşılaştırıldı.
ABD'li bilim insanları, erken yatıp erken kalkan kişilerin depresyona yatkınlık olarak, geç saatlere kadar ayakta kalanlara oranla yüzde 23 daha az risk altında olduğunu tespit etti.

Akşam 10'da yatan ve sabah 6 da kalkan bir kişinin, erkenci olarak tanımlandığını, söyleyen bilim insanları uyku alışkanlıklarını etkileyen toplam 340 farklı genetik varyant olduğuna da dikkat çekiyor.
Öte yandan bilim insanları, bu kişilerin uyku alışkanlıkları sebebiyle değil, genetik yatkınlık sebebiyle depresyona yatkın olduğuna vurgu yapıyor. Uzmanlar "yine de yatağa bir saat erken gitmek depresyona karşı fayda sağlayabilir" diyor.
Araştırmaya bilim dünyasından itiraz da gecikmedi. Uzmanlar, iş ve mesai saatleri sebebiyle geç yatan kişilerin de hesaba katılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Depresyon dünya çapında yüzlerce milyon kişiyi etkiliyor. Uzmanlar pandemi sürecinde durumun daha da ciddi bir hale geldiğine vurgu yapılıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Erken doğum riski olanlara NST testi" önerisi28 Haziran 2021 Pazartesi 16:02
  • Türkiye’de kullanılan Sinovac aşısı için dikkat çeken karar28 Haziran 2021 Pazartesi 15:02
  • Ani kalp durması önlenebilir mi?28 Haziran 2021 Pazartesi 14:33
  • Yağ yakmanın 5 etkili yolu28 Haziran 2021 Pazartesi 14:01
  • Kanser aşısı Faz 2 aşamasına geçti28 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
  • Hızal: Ulaşabildiğiniz Aşıyı Yaptırın28 Haziran 2021 Pazartesi 11:12
  • Ruh ve Beden Sağlığınız İçin Doğada Vakit Geçirin27 Haziran 2021 Pazar 23:38
  • Ekran Başında Hareketsiz Saatler Duruşu Bozuyor27 Haziran 2021 Pazar 23:15
  • "Uyanır Uyanmaz Spor Yapmayın"27 Haziran 2021 Pazar 22:52
  • Uzmanlar Uyarıyor: Kanser Hastaları Kontrollerini Ertelemesin27 Haziran 2021 Pazar 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti