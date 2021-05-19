Erken kalkmanın obez kişilere faydası açıklandı

Yeni bir araştırmaya göre, makul bir zamanda yatmak ve erken kalkmak, obez kişilerin diyabet ve kalp hastalığı geliştirme risklerini azaltmalarına yardımcı olabilir.

DİYABET RİSKİ 6 KAT, KALP HASTALIĞI RİSKİ 4 KAT ARTIYOR

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, Napoli Federico II Üniversitesi'nden uzmanlar, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değeri 32 olan 172 orta yaşlı kişiyi sabah uyanma ve gece yatma saatlerini inceleyerek analiz etti.

Buna göre, gece kuşlarında tip 2 diyabet gelişme olasılığının altı kat daha fazla olduğu belirtilirken, sabah geç saatlerde uyanan kişilerin de kalp hastalığına yakalanma olasılığının dört kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

UYKU ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT!

Araştırmacılar, artan riske neyin neden olduğunu araştırmadıklarını belirterek, daha önce yapılan çalışmalarda gece kuşları ile stres, sindirim ve bağışıklık sistemi süreçlerinin aşırı aktivasyonu arasında bir bağlantı bulunduğunu belirttiler.

Araştırmacılar, obeziteyi yönetirken uyku alışkanlıklarının 'günlük aktivitelerin vücut saatine göre ayarlanmasını teşvik etmek' dahil olmak üzere dikkate alınması gerektiğini söyledi.