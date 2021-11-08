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Erken seçim 23 Ocak'ta, Seçim yasakları 25 Kasım'da

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Erken seçim 23 Ocak'ta, Seçim yasakları 25 Kasım'da başlıyor
Erken seçim 23 Ocak'ta, Seçim yasakları 25 Kasım'da

Zalihe Çavuşoğlu, toplantı salonunda yer alan toplantıya UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.
Toplantıda ayrıca UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova, CTP’den Asım Akansoy ve Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers yer aldı.
Toplantı ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, seçim tarihinin “23 Ocak’ta oy verilmesi” baz alınarak bu çerçevede Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin gerekli çalışmayı yapması adına tüm partilerin ortak mutabakata vardığını ifade etti.


Seçim Yasası AD-HOC Komitede

 Sennaroğlu, ayrıca Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapılması düşünülen değişiklikle ilgili Ad Hoc Komite kurulması konusunda karar çıktığını kaydetti.
Ad Hoc komitede her siyasi partiden eşit oranda temsiliyet olacağını ve alınacak kararların oy birliği ile alınması konusunda mutabakata varıldığını vurgulayan Sennaroğlu, Ad Hoc komitenin “Karma oy sisteminin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi” konusunda çalışma yapacağını kaydetti.


BÜTÇE

Sennaroğlu, seçim öncesi bütçenin geçirilmesi ve bütçe toplantılarının; 3 gün komite toplantıları, 3 gün de Genel Kurulda görüşülmesi şeklinde,  hızlı bir şekilde sürdürülmesi adına da bütün partilerin ortak karar ürettiğini söyledi.

 

 

SEÇİM YASAKLARI 25 KASIM'DA

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu ise seçim yasaklarının 25 Kasım'da başlayacağını açıkladı

 

ÖZERSAY: BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİLDİR 

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasi partilerin erken seçim tarihi olarak 23 Ocak tarihi için anlaştığını kaydederek, hayırlı olmasını diledi.  "Bu memleket sahipsiz değildir" diyen Özersay "halkımız bunu sandıkta gösterecektir." ifadelerini kullandı

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