Erken Seçim... 50 Bin oya göre tablo şekilleniyor...
UBP 1. Parti CTP 2. parti olarak Meclis'te yer alacak... İlk 50 bin oya göre HP seçimim en çok kaybedeni olurken TDP ise baraja takılmış olarak görülüyor.
Erken Seçim... 50 Bin oya göre tablo şekilleniyor...
UBP 1. Parti CTP 2. parti olarak Meclis'te yer alacak... İlk 50 bin oya göre HP seçimim en çok kaybedeni olurken TDP ise baraja takılmış olarak görülüyor.
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