Erken seçim çağrısı: İktidar azınlığa düştü

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, erken seçimin bütün muhalefet için bir fırsat olabileceğini belirterek, “Biz AKP-MHP iktidarının azınlığa düştüğünü ve meşruiyetini yitirdiğini iddia ediyoruz” dedi.

İlk olarak HDP erken seçim çağrısı yapmış ve muhalefet kanadından destek istemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara seslenerek “İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler, biz seçime onay veririz” demişti. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da ‘Erdoğan’ın parlamenter sisteme dönmeyi taahhüt etmesi, ayrıca beş altı icracı bakanlık vermesi durumunda erken seçime gidilebileceğini’ söylemiş ancak İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu bu açıklamayı eleştirerek “Partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır” demişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise “Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur” diye konuşmuştu.

Kubilay, “HDP, Türkiye halklarının barış, demokrasi, özgürlük ve insanca yaşam özlemlerine yanıt verecek yeni bir demokratik siyasal sürecin inşası için öncü rolü oynayacağını ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

HDP sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: “Saray rejimi, kayyım darbeleriyle Kürt halkının iradesini gasp etmeye, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmaya başladığı andan itibaren, kendi demokratik meşruiyet kaynağını da yok etmiştir. AKP iktidarı, özellikle 23 Haziran’da İstanbul’da yaşadığı seçim hezimetinin yanı sıra kayyım rejimiyle seçilmiş belediye eş başkanlarını görevden uzaklaştırmakla, belediye meclislerinin kapısına fiilen kilit vurmakla kalmamış, aynı zamanda kendi tutunduğu dalı da kesmiş ve siyasi darbe prangasını kendi ayağına bağlamıştır.”