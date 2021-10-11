  • BIST 1.416,300
  • Altın 507,03
  • Dolar 8,9400
  • Euro 10,3450
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Erken Seçim İçin 6 Şubat’ta Uzlaşıldı, Yasaklarda Uzlaşılamadı

» »
Erken Seçim İçin 6 Şubat’ta Uzlaşıldı, Yasaklarda Uzlaşılamadı
Erken Seçim İçin 6 Şubat’ta Uzlaşıldı, Yasaklarda Uzlaşılamadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hükümet ve muhalefetin erken seçim tarihi konusunda uzlaştığını ancak seçim yasaklarının başlama tarihinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Sennaroğlu, uzlaşı sağlanamadığından Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumunun yapılmadığını, toplantının aynı gündemle yarına saat 10.00’a ertelendiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, bugün yaşanan süreçle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersan Saner’in muhalefete erken seçim tarihi olarak 6 Şubat 2022’yi önerdiğini söyleyen Sennaroğlu, önerinin görüşüldüğünü ve uygun bulunduğunu belirtti.

Sennaroğlu, daha sonra seçim yasakları konusunun görüşüldüğünü söyleyerek, seçim yasaklarının seçim tarihinden iki ay önce 6 Aralık’ta başlaması gerektiğini, muhalefetin bu konuda farklı bir öneri sunduğunu ifade etti.

Muhalefetin seçim tarihi belirlendiği gün, seçim yasaklarının başlamasını önerdiğini dile getiren Sennaroğlu, bu önerinin Başbakan Saner tarafından olumlu karşılanmadığını dolayısıyla anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: Başbakan Saner partizanlığa devam ediyor11 Ekim 2021 Pazartesi 16:14
  • Kısa süreli sağanak bekleniyor11 Ekim 2021 Pazartesi 16:12
  • Yeni Cezaevinin bir bölümünün acil olarak pozitif vakalar ve temaslılar için hazırlanmasına karar verildi.11 Ekim 2021 Pazartesi 16:06
  • Özersay: "Ülkeyi seçime götürebilecek hükümet bu hükümet değildir" Seçim yasakları 6 Aralıkta başlasın diyorlar11 Ekim 2021 Pazartesi 15:26
  • UBP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu belirlendi.. İşte kazananlar...11 Ekim 2021 Pazartesi 15:13
  • CTP: Tatar, şaibeli seçim sonuçlarıyla TC yetkilileri tarafından seçtirildi11 Ekim 2021 Pazartesi 15:12
  • Hamzaoğulları Meclis'ten fotoğraf attı.. "Hükümeti bekliyoruz"11 Ekim 2021 Pazartesi 14:57
  • Tufan Erhürman: “Hükümet” sanki varmış gibi boyundan büyük taleplere devam ediyor11 Ekim 2021 Pazartesi 14:50
  • Haspolat'ta hırsızlıık11 Ekim 2021 Pazartesi 13:46
  • 40 yaşında ani ölüm11 Ekim 2021 Pazartesi 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti