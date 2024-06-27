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Erken seçim için tarih veren Özgür Özel'den yeni açıklama

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İktidar istemeden teknik açıdan mümkün değil, bana kalsa gelecek hafta olsun
Erken seçim için tarih veren Özgür Özel'den yeni açıklama

Erken seçim için “Bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur” tahmininde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerine açıklık getirdi; “İktidar istemeden teknik açıdan erken seçim mümkün değil” dedi. CHP lideri, “Ancak siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belli şartları var” notunu düştü. Özel, “İstiyor muyum? Valla gelecek hafta olsun istiyorum erken seçim” diye ekledi.

Özeli Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır" ifadesinde "yumuşama" yerine "normalleşme" kelimesini kullanmasına dikkati çekerek, "Dünden itibaren bu sürecin terminolojisinde bizim kullandığımız ifadeye döndü ve o da normalleşme demeye başladı. Şunu görmüş olmalılar, bu süreçte muhalefette yumuşama kimse beklemesin. Millet bu kadar zorluk içindeyken ne yumuşaması!" diye konuştu. Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde başka partilerin seçmenlerinden de oy aldıklarını belirterek, "Müzakere milletin oylarına saygıdan dolayı o oy verdiği partilerin genel başkanlarına hürmetsizlik etmemek normalleşmenin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

Özel sözlerinin devamında da MHP'yi eleştirdi. "Normalleşme en çok MHP’yi ve içindeki o iki kişiyle temsil eden bir odağı rahatsız etti" diyen CHP lideri, "O odaklar MHP’yi belli bir yere çektiler ve iktidar ortaklarına rest çektirdiler. Dediler ki CHP ile yürüyün. Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz" sözlerini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM’de düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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