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SON DAKİKABahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!

Erken seçim olacak mı Erdoğan'dan flaş açıklama!

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T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın Bahçeli'nin erken seçim çağrısı için ne diyeceği merak ediliyor.
Erken seçim olacak mı Erdoğan'dan flaş açıklama!

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

FETÖ içeriden PKK dışarıdan çok uğraştı ama Emniyet Teşkilatımızı kurtardık. Adil Öksüz hainini kimlerin serbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz.

FETÖ gerçekleri eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz hainini kimlerin sertbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Yanlışa düşen olursa vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulacaklar.

AFRİN'DE KAÇ PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin Harekatı'nda şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 203'e ulaşmıştır.

ER YADA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ: Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farkı olmayacak. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır.

 

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