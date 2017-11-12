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Erken seçim tarihi yarın Meclis'te oylanacak

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Erken seçim tarihi yarın Meclis'te oylanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, aralarında erken genel seçimle ilgili karar önerisinin de bulunduğu gündemini görüşmek üzere toplanacak.

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında, bazı yasa tasarısı, yasa önerisi ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin raporları ele alınacak.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin 7 Kasım’da Demokrat Parti’nin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul ettiği “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” de yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek oylanacak.

SEÇİM YASAKLARI 14 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Cumhuriyet Meclisi’nde 5 yıl boyunca görev yapacak 50 milletvekilinin belirlenmesi için 7 Ocak 2018 Pazar günü seçime gidilmesini öngören karar önerisinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde karar, Resmi Gazete’de 14 Kasım Salı günü yayımlanacak. Böylece seçimin başlangıç günü olan 14 Kasım itibarıyla seçim yasakları da başlamış olacak.

Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantısının gündeminde yer alan diğer konular şöyle:

“Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No: 2) Yasa Tasarısı; Sayıştay Komitesi’nin Büyükkonuk Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Sayıştay denetim raporuna ilişkin raporu; Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi; Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No: 3) Yasa Tasarısı; Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Sevim Süreç’in dilekçesine ilişkin komite kararına TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin itirazına ilişkin raporu; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 19 Ekim ve 26 Ekim 2017 tarihli toplantılarında aldığı kararları gösteren cetvel; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Esen Güral’ın, Çiğdem Besimler Kavaz’ın, Güner Çobanoğlu’nun ve Suat Nailler ile TijenNailler’in başvurusu üzerine hazırladığı denetçi raporları.”

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