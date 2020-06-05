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Erken seçim tartışmalarına AKP'den yanıt

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AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Seçimler, Haziran 2023'te yapılacak" dedi.
Erken seçim tartışmalarına AKP'den yanıt

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş erken seçim iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. 

Muş, "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır" dedi.

Mehmet Muş, "CHP, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin seçime girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Zaten bu anlamda yapacağımız düzenlemeler de kamuoyuna açıklandıktan sonra göreceksiniz. Biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir. Hüllecilik de CHP'nin işidir" ifadelerini kullandı. 

BAHÇELİ, 2023'Ü İŞARET ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatına gönderdiği genelgede erken seçim iddialarına ilişkin “Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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