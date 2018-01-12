"Erken seçimde mecliste üç parti kalır!"

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, olası bir erken seçimde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) tek başına iktidar olacağı öngörüsünde bulundu. Hasgüler ayrıca, meclise de sadece 3 partinin girebileceğini iddia etti.

Olası bir erken seçimde Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidar olacağı öngörüsünde bulundu...

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, olası bir erken seçimde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) tek başına iktidar olacağı öngörüsünde bulundu. Hasgüler ayrıca, meclise de sadece 3 partinin girebileceğini iddia etti.

Mehmet Hasgüler, KIBRIS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay ile birlikte hazırlayıp sundukları KIBRIS TV’de yayınlanan ‘Empati’ programında konuştu.

Hasgüler, seçimin bir ülkenin o günkü halk nezdinde sosyal, siyasal ve ekonomide ne biriktirdiyse onun final sınavı olduğunu söyledi.

Şu anda hükümet kurmada bir kilitlenmenin hem olduğunu, hem de olmadığını söyleyebileceğini ifade eden Hasgüler, “Seçimde karşımıza çıkan tabloda, iki parti haricinde kalan partiler, eğer bir erken seçime gidilirse silinecekler. CTP ve Halkın Partisi dışında kalanların erken bir seçimde silinme tehlikeleri var. Tarihe karışabilirler. Kesinlikle bu böyle olur” dedi.

Hükümet yüzde 70 kurulur

Hasgüler, Türkiye’deki haziran seçimlerini hatırlatarak, üç parti MHP, HP ve CHP’nin hükümet kurabilme seçenekleri olmasına rağmen kurmadıklarını ve ardından yapılan seçimlerde Meclis Başkanlığı’nı alamadıkları gibi hükümeti de kuramadıklarını söyledi.

Genel seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın seçim akşamı yeniden seçim dediğini ifade eden Hasgüler, “KKTC’deki denkleme baktığımıza, UBP, mevcutlardan herhangi biri ile hükümet kuramadığı takdirde, halka, ‘Bakın biz elimizden geleni yaptık, hükmet kuramadık’ dediği an yeni bir seçim ihtimali doğar. Ancak ben, seçimin yüzde 30 ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yüzde 70 ihtimal, UBP-DP ve TDP veya o kreasyon içerisinden bir parti olabilir” şeklinde konuştu.

Seçim olursa UBP tek başına iktidar olur

CTP ile HP’nin çok fazla kendilerini bağladıklarını ve sonuçtan memnun olmadıkları için durumu statükonun kazandığı şeklinde değerlendirdiklerini, ancak kendisinin bu statükoya hem katıldığını, hem de katılmadığını söyleyen Hasgüler, şöyle devam etti:

“Bir seçim ihtimali ortaya çıktığı takdirde UBP tek başına iktidar olur. Bizim araştırmalarımız da bunu gösterir. Seçim boyunca mevcut partilere baktığımızda, erken seçim olursa UBP dışında kalanlar ne konuşacaklar? Onu merak ediyorum. Dün, seçime kadar söylediklerinin önemli bir kısmı para pul idi. Yeniden mi bunları söyleyecekler? Siyasi partiler yeni bir şey söylemeye hazır mılar? TDP’de Başkan Cemal Özyiğit, hem şikayet ediyor, hem de seçime gitmeyelim diyor. Arkadaş, seçmene kızılmaz. Seçmenin sana neden oy vermesi gerektiğini düzgün bir şekilde anlatamıyorsan, seçmene kızmayacaksınız.

Sarıldınız bir hesap kitap işine gidiyorsunuz. Kendinizi halka iyi anlatamadınız. Seçmen her yerde, yiyorlar diyor. Ye yememin partisi niye bu kadar tik aldı? İnsanın doğrusu da olmasa hoşuna gidiyor. Boykotçular bilinçli ve akıllı insanlardır.”

Erken bir seçimde meclise giren parti sayısı üç olur

UBP’nin söylemleri karşısında, topyekûn muhalefetin, bir kişiyi tercih ederek tüm zamanlarını buna harcadıklarını ifade eden Hasgüler, “Başbakan’ı nasıl TV ekranlarına getirip döverize kilitlendiler. Normal insanlar da bunları görüyor. Ama, bu tutmadı.” dedi.

Eylemlilik halleri ile bunları ortaya koymaları gerekirken, bunları yapmadıklarını ifade eden Hasgüler, “İnsanların önüne konuşacakları bir şey vermediler. Biz de bunları yapacağız demediler. Bu yapılmadığı gibi sadece söylemlerle sınırlı kaldılar. Çekim merkezi oluşturamadınız. İnsanlara dokunacak bir şeyler yapmadınız” ifadesini kullandı.

Ülkenin üç parti ile gitme durumunda olduğunu, erken bir seçim halinde Cumhuriyet Meclisi’nde UBP- CTP ve HP’nin yer alacağını kaydeden Hasgüler, “Silinmek zorundalar. Çünkü TDP çok iyi adaylar çıkarmasına rağmen bagajında TKP var. Bu muhalefet şekli sizi küme düşürür. Demokratik muhalefet etme karşısında parti başkanının istifa etmesi gerekir. Bunu yapmazsalar gidişat bellidir” dedi.

Erhürman olmasaydı CTP’nin oyu yüzde 9’a gerilemişti

CTP’yi, Tufan Erhürman’ın kurtardığını, o olmasaydı ciddi bir şekilde çakılacağını anlatan Hasgüler, “Biz anketleri yaptık. Adaylar belirlenmeden çıplak oyu yüzde 9’da idi. Biz bunları ifade etmedik. Çok kötü durumda idi” şeklinde konuştu.

CTP’nin yaptıklarını Tufan Erhürman’ın bu kadar ikame edebildiğini de anlatan Hasgüler, bunun tersinin yanlış olduğunu belirterek, erken seçime gidilirse bir dönemin kapanacağını söyledi.

“Ne demek umut yok” acemi bir slogandır ve umutsuzluk içeriyor

“Ne demek umut yok”, diyenle, “Demek ki umut yok, gitti” diyen Hasgüler, sloganın çaresizlik ifade ettiğini, kim bulduysa anlının karışlanması gerektiğini ifade etti. CTP’nin sloganının daha da umut bozduğunu ve bunun acemi olduklarını gösterdiğini kaydeden Hasgüler, “Yeni önermeler sunulması gerekir” dedi.

KKTC’yi tımar etme yarışmasının UBP ile yapılamayacağını anlatan Hasgüler, böyle olursa maçı kaybedeceklerini belirtti.