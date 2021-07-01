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Erken seçimden Sedat Peker'e, Karar yazarı Karaalioğlu, Türkiye anket sonuçlarını paylaştı: Seçmen olup bitene ne diyor?

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Erken seçimden Sedat Peker'e, Karar yazarı Karaalioğlu, anket sonuçlarını paylaştı: Seçmen olup bitene ne diyor?
Erken seçimden Sedat Peker'e, Karar yazarı Karaalioğlu, Türkiye anket sonuçlarını paylaştı: Seçmen olup bitene ne diyor?

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, PANAROMA TR'nin Haziran raporundan sonuçlar paylaşırken, "Bu ve benzeri çalışmalarda iktidar için, muhalefet için dersler var" yorumunu yaptı. 

Karaalioğlu, PANAROMA TR'nin anketinde yer alan “Bugün seçim olsa” sorusunun yanıtlarını da aktardı. Ankete göre, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki muhalefet partilerinin toplam oyu yüzde 55’in biraz üzerinde iken, Cumhur İttifakı’nın toplam oyu ise yüzde 45’in biraz altında kaldı. Karaalioğlu, "Bu tablo iktidar aleyhine seçimlerden beri görülen en yüksek oy kaybını ifade ediyor" dedi. 

Karaalioğlu'nun yazısında aktardıkları şöyle: 

Erken Seçim? Seçimini zamanında yapılmasını isteyenler yüzde 42’de kalırken yüzde 46 hemen sandık istiyor. (Bu soruda ve aşağıdakilerde geri kalan kesim ya “fikrim yok” ya da “bilmiyorum” cevabı vermektedir.)

Hükümet Sistemi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet (Başkanlık) Sistemi referandumda yüzde 51,4 ile kabul edilmişti. Bugün ise ankete göre durum bir hayli farklı. Başkanlık sistemini desteklerim diyenler yüzde 30’un hemen altında ve parlamenter sistem isteyenlerin oranı ise yüzde 51’e ulaşmış bulunuyor.

Kanal İstanbul? Bu projeyi doğru bulanların oranı yüzde 22, yapılmasını istemeyenler ise yüzde 45’in üzerinde seyrediyor.

Üç konunun özeti hükümetin içinde bulunduğu veya desteklediği konularla halkın tercihleri arasındaki mesafe iyice açılmış durumdadır. Devam edelim…

Ekonomik gidişat? Ekonominin iyiye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 19, kötüye gidiş olduğunu düşünenler ise yüzde 69’da seyrediyor.

İşsizlik? Ailesinde işsiz olmadığını söyleyenler sadece yüzde 39 ama iş arayıp bulamadığını söyleyenler yüzde 48,8 ve artık iş aramaktan vazgeçenler ise yüzde 12’ye ulaşmıştır.

Aynı makas açıklığı; yani iktidar ile seçmenin olup bitenleri değerlendirmekte bakış farkları ekonomide daha bariz görülüyor. Dolayısıyla ekonomide hükümete güven yüzde 31’de kalırken, yüzde 60’ın üzerinde seçmen güvenini kaybetmiş bulunuyor.

Sedat Peker? Önemli bir yarışma da bu konuda yaşanıyor. Seçmenin yüzde 19’dan biraz fazlası Peker’in iddialarını ciddi bulmuyor; yüzde 52’ye yakını ise ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor. Devamında bu konuya bağlı olarak yüzde 12,5 iktidarın iddialar karşısında yaptıklarını yeterli bulurken, yüzde 58’i yetersiz görüyor."

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