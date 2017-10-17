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Erken Seçime Doğru: Akıncı: Erken seçim için belirlenen tarihe herkes saygı duymalı

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Erken Seçime Doğru: Akıncı: Erken seçim için belirlenen tarihe herkes saygı duymalı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, Başbakanlık girişinde, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, erken genel seçimlerin 7 Ocak’ta yapılması konusunda ortaya çıkan konsensusa herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

Kendisinin, tarihten ziyade yeni seçim yasasının herhangi bir pürüz içermemesi konusunda hassasiyet göstereceğini kaydeden Akıncı, yeni seçim sisteminin halka en iyi şekilde anlatılması gerektiğine işaret etti.

Erken genel seçimlerin 7 Ocak’ta yapılması konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Akıncı, Meclisin kendini yenilemesiyle ortaya konulan konsensusa herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

Kendisinin, tarihten ziyade yeni seçim yasasının herhangi bir pürüz içermemesi konusunda hassasiyet göstereceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni seçim sisteminin halka en iyi şekilde anlatılması gerektiğine işaret etti.

“Ben bir gecikme yaratmak istemem ama yasa sıkıntısız olmalı, bu yasa ile farklı bir seçim modeline geçiyoruz dolayısıyla halka iyi anlatılmalı” ifadelerini kullanan Akıncı, seçimde her bölgeden adaya oy verilecek olmasının bazı oy kayıplarına yol açabileceğini dolayısıyla seçmeni bilinçlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’yla  ilgili bu Meclis döneminde de bir şey yapılamadığını, kısa sürede bir şey yapılmasının da kuşkulu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de  onayını alarak yerel çare müessesesi olarak kurgulanan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun n, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından eğer “işlevini yeriNe getirmez” diye bir yargıyla karşı karşıya kalmasının büyük sıkıntılar getirebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun n işlevselliğini artıracak, daha hızlı çare üreten bir yapı haline getirilmesinin şart olduğunu, yıl sonunda dolacak süresinin de uzatılması gerektiğini, bu Meclis’in yapması gereken çok iş olduğunu belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de , hükümet ortağı ile birlikte Cumhurbaşkanını Başbakanlıkta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Özgürgün,  hükümet olarak Cumhurbaşkanı ile yakın işbirliği ve istişare içinde çalışmanın bilincinde olduklarını, devlet ciddiyeti içinde Cumhurbaşkanı ile ilişkileri en iyi düzeyde tutma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ziyaretinin daha önce planlandığına işaret eden Başbakan Özgürgün, ziyaretin seçim kararı nedeniyle yapılmış gibi algılanmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Özgürgün, seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle hükümetin görev süresinin sonuna doğru geldiğini, ancak devletlerde devamlılığın esas olduğunu belirtti.

Kendilerinin de cumhurbaşkanının da seçimle göreve geldiğini, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini bu anlamda topluma olumlu yansıyan bir ziyaret olarak gördüklerini ifade eden Özgürgün, konuların karşılıklı konuşulup değerlendirileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir süre önce devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler başlatmış, Meclis Başkanı Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’le makamlarında bir araya gelmişti.

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