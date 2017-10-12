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Erken seçime doğru: UBP 7 Ocak tarihine EVET diyecek mi?
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12.10.2017 18:34
Erken seçime doğru: UBP 7 Ocak tarihine EVET diyecek mi?
Erken seçime doğru: UBP 7 Ocak tarihine EVET diyecek mi?
UBP'nin resmi açıklama yapması bekleniyor.
CTP Erken Seçim için 7 Ocak tarihini önerdi
İdris: Erken seçim önerisi Meclis Alt komitesinde, TDP her türlü tarihe var
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