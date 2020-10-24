Erken seçime onay çıkmadı

Güney Kıbrıs'ta Vatandaşlar Hareketi ve bağımsız milletvekili Anna Theodoru tarafından sunulan, Rum meclisinin kendini feshetmesi önerisi 26 lehte 30 aleyhte oy ile reddedildi, hükümetin istifa etmesi önerisi ise meclis hukuk komitesine havale edildi.

Adı “Altın pasaport” skandalına karışan Dimitris Şilluris’ten boşalan Rum Meclis Başkanlığı’na ise AKEL milletvekili Adamos Adamu, ELAM’lı iki vekil dışındaki bütün vekillerin (53) olumlu oyu ile 12’nci başkan seçildi.

Rum basını Adamu’nun Meclis Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada “yerin altına girdik demeyim ama yere çakıldık. Kaybettiğimiz itibarı geri kazanmak için sorumluluğumuzu üstlenip sorumluluk duygusu ile çalışalım” sözünü öne çıkardı.

Politis “Kendini Fesh Şovu İle Yere Çakıldılar… Mea Culpa (benim suçum), Özürler, Karşılıklı Suçlamalar ve Çokça Popülizm” başlığıyla manşete çektiği haberinde Adamos Adamu’nun seçildikten sonra, milletvekillerini “lafı bırakmaya, meclisin itibarını ve haysiyetini restore etmeye odaklanmaya” da çağırdığı sözleriyle, Güney Kıbrıs’ın ve Güney’deki siyasi yaşamın durumunu tarif ettiğine” dikkat çekti.

Gazete “ülkede hüküm sürmekte olan sorunların ve yolsuzluğun göğüslenmesi” bağlamında konuşmalar yapan milletvekillerinin, meclisin kendini feshetmesi tartışmasına girdiğini ancak böyle bir gelişmenin “sadece meclisin değer kaybetmesine neden olacağının” görüldüğünü yazdı.

Haberde, meclisin kendini feshetmesi önerisi üzerine yapılan bazı konuşmalara da yer verildi.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu Anastasiadis hükümetinin, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının her ne pahasına olursa olsun devamını sağlamak için yaptığı manevralara değinmeden, DİSİ’nin yaptığı hatalardan söz etti ve DİKO’nun tek temiz parti olduğunu savunarak devlet bütçesine onay vermeme tehdidini sürdüremesin diye 67’nci maddenin işletilmesinden yana oy kullanacaklarını söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu AKEL Milletvekili H. Ciovanni’nin milletvekilliğine yeniden seçilmesine olanak tanıyan prosedürlere değinmeksizin, AKEL’li yetkililerin yıllardır sürdürdüğü davranış şekli ve AKEL’in 2016’dan beri pasaportlarla ilgili hukuksuzlukları açıklamış olmasına rağmen hiçbir zaman yatırım karşılığı pasaport uygulamasının iptalini istememesi nedeniyle özür diledi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklar dosyasının başsavcılığa teslim edilmemesi halinde partisinin devlet bütçesine olumlu oy vermeyeceğini söyledi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise konuşmasının büyük bölümünü, El Cezire’ye bilgi sızdırmış olabileceğine işaret ettiği milletvekiline ayırdı ve ezelden beridir yaşanan bütün skandallarla ilgili dosyaların açılmasını istedi.

Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rezil olmasının ana suçlusu hükümettir” dedi, meclisin kendini feshetmesinde ise “halk istiyor” diyerek ısrar etti. Gazete Pertikis’in ısrarlı olmasına rağmen “40 gün içerisinde erken seçime gidilmesi halinde büyük ihtimalle mevcut vekillerin yeniden seçileceğini ve hiçbir siyasi partinin halkın önüne ciddi bir politika koyamayacağını bildiğine” dikkat çekti.

Alihtia haberi “Seçimden Korkuyorlar! Muhalefet Dün Mecliste Kendini-İfşa Etti… AKEL Ve DİKO Söze Gelince Sandığa Gitmeyi İstiyor Ancak Pratikte Erken Seçim Önerilerine Olumsuz Oy Veriyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete Rum meclisinin kendini feshetmesi önerisine DİSİ, EDEK, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği, ELAM ve bağımsız milletvekili Anna Theologu’nun evet, AKEL, DİKO, Dayanışma Hareketi ve Demokratik Güçler İşbirliği milletvekillerinin hayır oyu verdiğini yazdı.

Gazete AKEL ile DİKO’nun günlerdir Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yapmasına rağmen dünkü Meclis Genel Kurulu’nda ellerinde böyle bir fırsat varken “pandemi yüzünden vatandaş sandığa gitmeyecek” gerekçesiyle kullanmadıklarını, erken seçim önerisini ise anayasaya aykırı diye niteleyerek meclis hukuk komitesine havale ettiklerini yazdı.

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Konferans Merkezi”nde gerçekleştirilen dünkü genel kurul toplantısı sırasında, meclisin kendini feshetmesini isteyen bir grup göstericinin, merkez önünde ‘her şey fora, hemen istifa’ sloganıyla eylem yaptığını da belirten gazete eylemi yansıtan bir de fotoğrafa yer verdi.