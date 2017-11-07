Erken seçimin 7 Ocak 2018’de yapılması komitede onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi Değerlendirilmesi”ni oy çokluğu ile kabul etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında saat. 09.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Erdal Özcenk, CTP Milletvekili Asım Akansoy, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Zorlu Töre, Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ ve CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Teberrüken Uluçay toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

GÜRÇAĞ

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ, komitenin erken genel seçimlerin tarihinin belirlenmesi yönünde bir çalışma yaptığını ve çalışmayı tamamlandıklarını belirtti.

Gürçağ şöyle konuştu:

“Komite de yaptığımız çalışmalarda CTP Milletvekili arkadaşlarımızla ve UBP Milletvekilleriyle, alınan ‘oy çokluğu’ kararıyla Genel Seçimlerin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim".

ULUÇAY

Teberrüken Uluçay da bugün komitede yaptıkları toplantıda Erken Genel Seçimin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılmasına karar verdiklerini belirterek, bir süredir kamuoyunda tartışılan ve kamuoyuna mal olmuş olan 7 Ocak tarihinin bugün komitenin CTP ve UBP Grubunun oy çokluğu ile kabul edildiğini kaydetti.

Takvimin başladığına işaret eden Uluçay, “konu önümüzdeki Pazartesi günü Genel Kurul’da gündeme gelecektir. Genel Kurul da onaylandıktan sonra da 60 günlük seçim yasakları başlayacak ve 7 Ocak tarihinde Erken Genel Seçim gerçekleşecek. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

GENEL GEREKÇE

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Karar Önerisi’nin genel gerekçesi şöyle:

“Anayasa’nın 1. inci maddesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan laik bir Cumhuriyet olduğunu, 5’inci maddesi ise: Yürütme yetkisinin Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılacağını ve yerine getirileceğini öngörmektedir.

Hükümet, görev süresi içerisinde, Anayasal ve Yasal yetki gözetmeksizin ya da yetkisizliğini göz ardı ederek, hukuka aykırı birçok Karar almıştır. Kıbrıs Türk siyasi tarihinin hukuka aykırı işlemleri lehine en fazla mahkeme kararı çıkmış olan bu Hükümet, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı davranmakta ısrarcı bir tutum sergilemeye de devam etmektedir.

Hükümetin bunun yanında, Kararlarının çoğunda, Kamu yararını hiçe sayması, yürütmedeki ciddiyetsiz tavrına Cumhuriyet Meclisi’ni toplanamaz hale getirmek suretiyle Yasamadaki ciddiyetsiz tavrını da eklediği herkes tarafından görülmektedir.Bu koşullar altında, zaten bir azınlık hükümeti olarak kurulmuş olan bu Hükümetin meşruiyeti ciddi bir şekilde tartışılır hale gelmiş ve göreve devamı demokrasi ilkesi çerçevesinde kabul edilebilir olmaktan çıkmıştır.

Hükümetlerin, toplum ihtiyaçları gözetilerek icraat gerçekleştirmeleri asıl görevleri iken, Hükümetin yarattığı siyasi kaos ve çözümsüzlük ortamı, halkın iradesinin yeniden Meclis’e yansımasını zorunlu kılmıştır.

Bu gerekçelerle, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Karar Önerisi hazırlanmıştır.”