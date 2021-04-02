  • BIST 1.430
  • Altın 454,274
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Erken tanı sayesinde otizmi yenen 7 yaşındaki Mert Ege, ailesinin mutluluk kaynağı oldu

» »
Konya'da oturan 7 yaşındaki Mert Ege Barış, erken tanı, tedavi, eğitim ve ailesinin ilgisi sayesinde otizmi yenmeyi başardı.
Erken tanı sayesinde otizmi yenen 7 yaşındaki Mert Ege, ailesinin mutluluk kaynağı oldu

Barış ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü Mert Egeotizmin ilk belirtilerini 1 yaşında göstermeye başladı.

Mert'in tepki verme, duygusal bağ kurma ve odaklanma gibi konularda sorunlar yaşadığını fark eden ailesi, doktor yakınlarının tavsiyesiyle gittikleri hastanede, otizm tanısıyla yüzleşti. Küçük Mert Ege için konulan tanı, yaklaşık 6 yıl süren tedavi ve eğitim sürecinin ardından kaldırıldı.

Anne Zeynep Yetişir Barış, AA muhabirine, bu hastalıkta ailelerin, ilk başta reddetme psikolojisiyle 'Ona çekmiştir, buna çekmiştir' diyerek durumu mümkün olduğunca ertelediğini ancak iyileşmede başarı için erken tanının çok önem taşıdığını söyledi.

Otizmin yaşam tarzını tamamen değiştiren bir rahatsızlık olduğunu anlatan Barış, "İstanbul'da yaşıyorduk ama Konya'ya taşındık. Çünkü İstanbul şehir olarak kalabalık, çocukların kapalı alan sıkıntısı var. Otizm, tek başına çocuğu değil tüm aileyi etkileyen bir durum. Otizm geçici bir şey değil, şekil değiştirerek çocukla büyüyen bir şey. Otizmi aşmanın en kesin yöntemi erken tanı ve doğru eğitim." dedi.

Mert Ege'nin, tanı konulduktan sonra farklı kurumlarda tedavi ve eğitim almaya başladığını, son 4 yıldır da Konya'da bu alanda hizmet veren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında (SOBE) eğitim aldığını anlatan Barış, gördüğü eğitim ve tedavisinin ardından oğlunun 7 yaşında hastalığı yendiğini, Mert Ege'nin şimdi mutluluk kaynakları olduğunu bildirdi.

Barış, Mert'ten 3 yaşına kadar duygusal bir karşılık alamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuğumuzu sonsuz seviyoruz ancak ufacık bir karşılık alamıyorduk. 3 yaşındayken Ege'nin ilk defa duygusal temas gösterip öptüğü kişi kardeşi oldu. Ege'nin eskiden hayatındaki insan sayısı çok azdı, şimdi çok sosyal bir insan. Otizmde kardeş çok önemli, kardeşi yoksa eline alıp sevebileceği sorumluluğunu alabileceği bir hayvanının olması önemli."

Mert'in konuşmaya ilk kez 4 yaşlarında başladığını söyleyen Barış, şunları anlattı:

"Hiç anne dememişti, bu, anne olduktan 4 yıl sonra duyduğum bir kelimeydi. Ben 'bu hafta 5, ikinci hafta 15 kelimeye çıktık' diye konuştuğu kelimeleri sayardım. Her hafta söyleyebildiği kelimeleri üst üste koyardık. Bir arkadaşım 'Dantel örmeye benziyor' demişti. Çok zor ve yavaş ilerliyor ancak bitirdiğiniz zaman çok güzel bir şey çıkıyor ortaya."

"Telefonları dahi evde ihtiyaç halinde gizli gizli kullandık"

Mert Ege'nin babası Erol Barış da son 4 yıldır SOBE'de Mert için hazırlanan eğitim programıyla hızlı ilerlediklerini söyledi.

Tedavi sürecinde telefon ve tablet gibi elektronik cihazlardan Mert'i olabildiğince uzak tuttuklarını dile getiren Barış, "Tedavi ve eğitim sürecinde telefonları dahi evde ihtiyaç halinde gizli gizli kullandık. Bunların yanında beslenmeyle ilgili önemli tavsiyeler aldık, eğitim ve tedavisinin sonunda da Mert Ege'deki belirgin davranış bozukluklarını düzeltmeyi başardık." diye konuştu.

SOBE'de eğitmenlik yapan Medine Doğan ise otizmde erken tanının çok önemli olduğunu anlattı.

Mert Ege'de kısa sürede olumlu gelişmeler gördüklerini ve eğitimleri sağlığına kavuşarak tamamlamasına şahit olduklarını ifade eden Doğan, "Oyuncaklarla ilgisi çok güzeldi fakat nasıl oynayacağını bilmiyordu. İnce motor becerileri zayıftı, öğrencinin ihtiyaçlarına göre bireysel eğitim programı hazırlayıp uyguladık. Aileyle iş birliği içinde çalıştık. Mert Ege'nin artık otizm raporu kalktı, çok mutluyuz. Yaşıtlarıyla aynı seviyede hatta bazı becerileri yaşıtlarının da üst seviyesinde, darısı diğer çocuklarımızın da başına inşallah." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her sekiz hastadan biri dört ayda ölüyor01 Nisan 2021 Perşembe 23:01
  • Araştırma: Pfizer/BioNtech ve Moderna aşılarının “tarifi" yayınlandı01 Nisan 2021 Perşembe 22:40
  • AB'nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?01 Nisan 2021 Perşembe 22:20
  • Ankara Üniversitesi'nden Prof. Balık anlattı: Kim, hangi aşıyı olmalı?01 Nisan 2021 Perşembe 19:45
  • DSÖ’den Avrupa’ya ‘aşı’ uyarısı: Kabul edilemez seviyede yavaş01 Nisan 2021 Perşembe 14:55
  • Bıontech Aşısı Da Sınovac Aşısı Da Ağır Hastalığı Ve Ölümleri Engelliyor01 Nisan 2021 Perşembe 13:08
  • ABD'de 15 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Çöpe Gitti01 Nisan 2021 Perşembe 12:59
  • Brezilya'da Janssen'in Geliştirdiği Kovid-19 Aşısının Kullanımı Onaylandı01 Nisan 2021 Perşembe 12:15
  • Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandığı duyuruldu01 Nisan 2021 Perşembe 08:33
  • Brezilya’da ‘corona’ varyantı sonrası 20’li yaşlardaki ölümlerde korkutan artış31 Mart 2021 Çarşamba 22:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti