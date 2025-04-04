Erken teşhis ve taramalar hayat kurtarır

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada tarama oranlarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Kanser, dünya genelinde en önemli sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu hastalıkla mücadelede en kritik unsurlardan biri erken teşhis. Bu nedenle 1-7 Nisan tarihleri, kanserin önlenmesi ve erken teşhisin öneminin vurgulanması amacıyla “Kanserle Savaş Haftası” olarak anılıyor.

KANSER TARAMALARININ ÖNEMİ

Kanser, erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısı büyük ölçüde artıyor. Erken teşhis, hastalığın kontrol altına alınmasını sağlarken, tedavi süreçlerini de kolaylaştırıyor. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri gibi bazı türlerde düzenli taramalar sayesinde hastalık belirtiler ortaya çıkmadan önce tespit edilebilir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) de Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada tarama oranlarının artırılmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, “Tarama yüzdemiz yüzde 10’lardan yüzde 70’lere çıkarılmalı” ifadeleri kullanılarak, toplumun kanser taramalarına daha fazla yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

HANGİ KANSERLER İÇİN TARAMA YAPILMALI?

Sağlık uzmanları, aşağıdaki kanser türleri için düzenli taramaların kritik olduğunu belirtiyor:

• Meme Kanseri: 40 yaş üstü kadınların düzenli olarak mamografi çektirmesi önerilmektedir.

• Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: 21 yaşından itibaren düzenli olarak Pap smear ve HPV testleri yaptırılmalıdır.

• Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri: 50 yaş üstü bireylerin belirli aralıklarla kolonoskopi yaptırması önemlidir.

• Akciğer Kanseri: Sigara içen veya risk grubunda bulunan bireyler için düşük doz bilgisayarlı tomografi önerilmektedir.

TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTMASI GEREKİYOR

Kanserle mücadelede taramalar kadar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi de önemlidir. Sağlıklı beslenme, sigara ve alkol kullanımından kaçınma, düzenli egzersiz ve stres yönetimi, kanser riskini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, kanser hakkında bilinçlenmek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak, erken teşhis oranlarını artıracak

Uzmanlar, Kanserle Savaş Haftası’nın toplumda farkındalık yaratma açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. KTTB’nin de vurguladığı gibi, tarama oranlarının artırılması, bireylerin sağlıklı bir gelecek için adım atmasını sağlayacak.