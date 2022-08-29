Erken yaşta müzik, ömür boyu beyin gücünü artırabilir

Yapılan bir araştırmaya göre, bir müzik aleti çalma deneyimi olan çocuklar, böyle bir geçmişi olmayanlara göre düşünme becerilerinde yaşam boyu daha fazla gelişme gösterdi.

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, yaşamın erken dönemlerinde bir enstrümana sahip olmak ile yaşlılıkta gelişmiş bilişsel beceriler arasında potansiyel bir bağlantı bulundu.

Times’ta yer alan habere göre, araştırmacılar, 366 katılımcıdan 117’sinin, çoğunlukla erken çocukluk ve ergenlik döneminde bir müzik aleti çalma deneyimi yaşadığını bildirdi. En yaygın olarak piyano çalmışlardı, ancak belirtilen diğer enstrümanlar arasında akordeon, gayda, gitar ve keman vardı.

Araştırmacılar, Psychological Science dergisinde yayınlanan bulguların, bir enstrüman çalmanın saptanabilir yaşam boyu bilişsel faydalarla ilişkili olduğuna dair kanıt sağladığını söylediler.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Araştırmacılar, sosyo-ekonomik durum, eğitim yılı, çocukluktaki bilişsel yetenek ve ileri yaşlardaki sağlık dikkate alındığında bile faydaların ortaya çıktığını buldular.

Ekip, daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu, ancak erken işaretlerin de olumlu olduğunu belirtiyor.

Edinburgh Napier Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Judith Okely, “Bu sonuçlar, bir müzik aleti çalmayı öğrenmek gibi zihinsel olarak zorlayıcı etkinliklerin daha iyi düşünme becerileriyle ilişkili olabileceğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor” dedi.