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Erkman Ailesi avukatı Seyhan Çinar'dan basın duyurusu

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Universal Bank Ltd., Erkman ailesi mensupları ile ilgili olarak medyanın gündemine taşınan adli süreç ve konuya ilişkin Av. Serhan ÇİNAR açıklama yaptı.
Erkman Ailesi avukatı Seyhan Çinar'dan basın duyurusu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Universal Bank Ltd. hissedarlarından Erkman ailesi mensupları ile ilgili olarak medyanın gündemine taşınan adli süreç,  konuya ilişkin açıklama yapmamızı bir zaruret haline getirmiştir. 

Bahse konu olay Universal Bank'ın Genel Bankacılık Hizmetleri ile alakalı değil Erkman Ailesi'nin Bankaya 20 Milyon TL’yi aşkın bir sermaye artışı gerçekleştirdiği  tarihte bankaya yatırılan döviz cinsinden paranın kur hesaplamalarından kaynaklı yaklaşık 391 bin 244 TL farkla alakalıdır. 

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; aileye bu konuya ilişkin herhangi bir dava okunmamış ve dosyalanmamıştır. 

Bugüne kadar kamuoyu önünde yaşanan olaylar, sürdürülen tahkikat dosyasında elde edilen bilgilerin suç oluşturup oluşturmadığı konusunda dosyanın hukuk dairesine sunulabilmesi için uygulanan standart prosedürlerdir. Kişilerin teminata bağlanması, ortada illaki bir suçun olduğunun ya da tahkikat kapsamına alınan kişilerin suçlu olduğunun göstergesi değildir.  

Ne var ki; Konuyu kasıtlı ve taraflı şekilde yorumlayan bir takım odaklar, meseleyi saptırmak sureti ile sanki ortada bir mahkumiyet varmış gibi konuyu ele almakta ve bilinçli bir şekilde bu algının yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Daha hakkında dava bile oluşturulmamış insanları, toplum önünde suçlu gibi göstermek için yürütülen algı çalışmaları, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı gibi, masumiyet karinesi ilkesini de yok saymaktır. KKTC bir hukuk devletidir ve bu konuda son söz mahkemelerimize aittir. 

Erkman ailesi mensupları, bahse konu ile ilgili olarak herhangi bir suçlarının olmadığı, tüm gayretlerinin bankanın lehine olduğu, belirli kişilerin Universal Bank Ltd. veya kendileri ile olan kişisel sorunları nedeni ile konuyu medyada yayarak aileye ve bankaya zarar vermeye çalıştıkları görüşündedirler. 

Konunun gündeme geldiği günden beridir, ailenin tüm fertleri, adaletin tecellisine yönelik  yürütülen tüm çabalara destek vermiştir. Aile, süreç boyunca da adaletin doğru tecellisine katkı sağlamak adına her tür iyi niyeti ortaya koymaya devam edecektir. 

Erkman ailesine yönelik belirli bir süredir başlatılan ve devam eden sistematik yıpratma girişimlerinin bir kez daha başarısızlığa uğrayacağından kuşku duymuyoruz. Konunun aydınlatılması,  gerçeklerin ortaya çıkarılması, bankanın menfaatlerinin korunması noktasında hukuki tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı duyurur, Kıbrıs Türk Halkı'na en içten saygılarımızı sunarız.

Av. Serhan ÇİNAR

 

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