Erkmen, AİHM kararını değerlendirdi...

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Ayfer Said Erkmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son kararıyla, Komisyon'un Rumların mülkiyet talepleri için etkili iç hukuk yolu olmaya devam ettiğinin onaylandığını belirtti.

Mahkemenin, iç hukuk tüketilmediği için maddi tazminat talebini reddettiğini kaydeden Erkmen, “AİHM, bu maddeler altındaki talepleri karara bağlamamış, sadece prosedürün uzamasından dolayı başvuranın derin üzüntüye düştüğü gerekçesiyle ‘mülkiyet hakkı’ altında 7 bin Euro’luk manevi tazminat ve masraflar için 6 bin 325 Euro verilmesine karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Erkmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Andrianis Yoannu’nun başvurusu üzerine aldığı son kararı değerlendirdi.

Ayfer Said Erkem, mahkemeye yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil Yargılama Hakkı” (6. Madde), “Etkili Başvuru Hakkı” (13. Madde) ve “Ayrımcılık Yasağı”yla (14. Madde) ilgili maddeleri ve “Mülkiyet Hakkı”yla ilgili olan 1. Protokol’un 1. maddesinin ihlal edildiği iddiasında bulunulduğuna işaret etti.

"DERİN ÜZÜNTÜYE DÜŞTÜĞÜ GEREKÇESİYLE..."

Erkmen, “AİHM, bu maddeler altındaki taleplerini karara bağlamamış, sadece prosedürün uzamasından dolayı ‘Başvuran’ın derin üzüntüye düştüğü gerekçesiyle 1. Protokol’un 1. maddesi altında 7 bin Euro’luk manevi tazminat ve masraflar için 6 bin 325 Euro verilmesine karar vermiştir” şeklinde devam etti.

Ayfer Said Erkmen, mahkemenin, kabul edilemez bulduğu Meleagrou ve Loizou başvurularına da atıfta bulunarak bu kararın sadece ilgili davaya özgü olduğuna ve komisyon tarafından sunulan iç hukuk yolunun etkililiğinin sorgulanması anlamına gelmediğine vurgu yaptığını belirtti.

Erkmen, “Bu karara göre, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 35. maddesi altında Kıbrıslı Rumların mülkiyet talepleri için etkili iç hukuk yolu olmaya devam ettiği onaylanmıştır” dedi.