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Erkut Şahali: DAÜ 3 yılda idari ve mali iflas noktasına geldi

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Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali DAÜ gibi dünyaca tanınmış ve kasasında parası olan bir Üniversiteyi 3 yıl önce bu anlayışa devrettiklerini ve bugün gelinen noktanın idari ve mali iflas noktası olduğunu belirtti.
Erkut Şahali: DAÜ 3 yılda idari ve mali iflas noktasına geldi

Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali DAÜ gibi dünyaca tanınmış ve kasasında parası olan bir Üniversiteyi 3 yıl önce bu anlayışa devrettiklerini ve bugün gelinen noktanın idari ve mali iflas noktası olduğunu belirtti.

Şahali konuşmasında DAÜ’nün  UBP’nin elinde üç yılda perişan olduğunu kamuoyunun bunu bilmesi gerektiğini ve 25 Aralık’ta tercihini de ona göre yapması gerektiğini belirti.

Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali 2019 güz döneminde DAÜ’nün 200 Milyon TL o günkü dolar karşılığı 32.5 milyon dolar nakit parası olan bir Üniversite olduğunu Üniversite'nin  bugünkü UBP yönetimine bu şekilde devrettiklerini aktardı. 18200 Öğrencisi ile DAÜ’nün devredildiğini belirtti. DAÜ’nün 4 yıl önce tam harç ödeyen 10630 öğrencisi olduğunu belirtti.

Erkut Şahali, bugün 2022-2023 güz döneminde 16135 kayıtlı öğrenci olmasına rağmen tam harç ödeyen öğrenci karşılığı 8164 olduğunu belirtti.

Şahali, Meclis’te yaptığı konuşmasında ÜYK’ya gönderilen bütçeye bakıldığında Üniversitenin 25 Milyon Dolar bütçe açığına ulaştığının görüldüğünü belirtti.

Erkut Şahali DAÜ’de Personelinin maaşlarından kesinti yapılmaya çalışıldığını ileri de sürdü.

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