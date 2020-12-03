Erkut Şahali: Ortaya çıkan durumda tek seçenek en erken zamanda seçimdir

CTP Milletvekili Erkut Şahali, BRT’de 50+1 programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Dörtlü koalisyon çalışmaları sürerken, HP’nin sürekli açıklama yaparak süreci domine etmeye çalılığını belirten Şahali, dörtlü koalisyon için mevcut sürecin, 7 Ocak Seçimleri sonrası ortaya çıkan durumdan çok farklı olduğunu söyledi.

Şahali, “ Geçmişe göre doku farklılığı çok daha belirdin. Aynı durumda değiliz. Hatta sayı Milletvekili 27 olsa da, bunun fiiliyatta 26, hatta 24 olma olasılığı hayli fazla. Parti Meclisi’nden bana ne! Sorumluluk bende diyen milletvekilleri var” dedi. Erkut Şahali, TDP ve DP’de de bazı farklı açıklamaları gözlemlediklerine işaret etti. Şahali, “ HP’nin, Erhürman olmasın ama Uluçay olsun diye bir yaklaşımını öğrendik.

CTP içinde 12 tane Başbakanlık yapabilecek arkadaşımız vardır. Buna HP karar veremez. Böylesine buyurgan tavırlarla bu sürece yön vermeye çalışmak makul karşılanamaz.” diye ekledi. Hükümet çalışmalarının artık bir sonuca bağlanması gerektiğini vurgulayan Erkut Şahali, erken seçim ihtimalinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

Erken seçimi halkımız istemiyor. Siyaset de istemiyor. Ama gelinen noktada ne yazık ki kaçınılmaz görünüyor. Siyasetin itibarını, Meclisin itibarını, Milletvekilliği müessesinin itibarını yeniden yukarıya taşımak için, erkenden bile erken bir seçim artık tek çözüm şekildir… Hatta 6-7 sonra değil. Hemen, en erken zamanda bir seçim en iyisi olacaktır.