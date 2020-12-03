  • BIST 1.331
  • Altın 456,212
  • Dolar 7,7615
  • Euro 9,4287
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Erkut Şahali: Ortaya çıkan durumda tek seçenek en erken zamanda seçimdir

» »
Erkut Şahali: Ortaya çıkan durumda tek seçenek en erken zamanda seçimdir
Erkut Şahali: Ortaya çıkan durumda tek seçenek en erken zamanda seçimdir

CTP Milletvekili Erkut Şahali, BRT’de 50+1 programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Dörtlü koalisyon çalışmaları sürerken, HP’nin sürekli açıklama yaparak süreci domine etmeye çalılığını belirten Şahali, dörtlü koalisyon için mevcut sürecin, 7 Ocak Seçimleri sonrası ortaya çıkan durumdan çok farklı olduğunu söyledi.

Şahali, “ Geçmişe göre doku farklılığı çok daha belirdin. Aynı durumda değiliz. Hatta sayı Milletvekili 27 olsa da, bunun fiiliyatta 26, hatta 24 olma olasılığı hayli fazla. Parti Meclisi’nden bana ne! Sorumluluk bende diyen milletvekilleri var” dedi. Erkut Şahali, TDP ve DP’de de bazı farklı açıklamaları gözlemlediklerine işaret etti. Şahali, “ HP’nin, Erhürman olmasın ama Uluçay olsun diye bir yaklaşımını öğrendik.

CTP içinde 12 tane Başbakanlık yapabilecek arkadaşımız vardır. Buna HP karar veremez. Böylesine buyurgan tavırlarla bu sürece yön vermeye çalışmak makul karşılanamaz.” diye ekledi. Hükümet çalışmalarının artık bir sonuca bağlanması gerektiğini vurgulayan Erkut Şahali, erken seçim ihtimalinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

Erken seçimi halkımız istemiyor. Siyaset de istemiyor. Ama gelinen noktada ne yazık ki kaçınılmaz görünüyor. Siyasetin itibarını, Meclisin itibarını, Milletvekilliği müessesinin itibarını yeniden yukarıya taşımak için, erkenden bile erken bir seçim artık tek çözüm şekildir… Hatta 6-7 sonra değil. Hemen, en erken zamanda bir seçim en iyisi olacaktır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SON DAKİKA: Erhürman görevi iade ediyor03 Aralık 2020 Perşembe 17:58
  • Girne Amerikan Kolejinde Covid-19 paniği03 Aralık 2020 Perşembe 17:51
  • “Akaryakıta yine zam yapılmadı”03 Aralık 2020 Perşembe 17:46
  • Hükümet kurma süreci çökmek üzere! HP'nin tavrı süreci tıkadı!03 Aralık 2020 Perşembe 17:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu Ziyaret Etti03 Aralık 2020 Perşembe 17:45
  • Mahkeme 770 bin TL teminat istedi03 Aralık 2020 Perşembe 17:32
  • Tutuklanan zanlı AİDS hastasıymış!03 Aralık 2020 Perşembe 17:20
  • Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği , TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri`yi ziyaret etti03 Aralık 2020 Perşembe 17:19
  • Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı03 Aralık 2020 Perşembe 17:17
  • KTÖS ve KTOEÖS: “Psikolojik Danışman Ve Özel Eğitim Öğretmeni Eksikliği Var”03 Aralık 2020 Perşembe 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti