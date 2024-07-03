Erkut Şahali: Sosyal konut adı verilmiş adrese teslim bir maskeleme…

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Kamu İhale Yasası’ndaki değişiklik ve sosyal konut projelerine dönük yasa çalışmalarının adrese teslim bir maskeleme olduğunu söyledi.

Olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu devam ediyor…

Toplantının gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Kamu İhale Yasası’ndaki değişiklik ve sosyal konut projelerine dönük yasa çalışmalarının adrese teslim bir maskeleme olduğunu söyledi.

Şahali, “İhalenin tanımı belli. Adrese teslim iş olmaz. İhalede kamu yararı ya da kurum yararı esastır. Yasa, sosyal konut yapımı amacıyla kamu menfaatini korumaya dönük değildir... Bir makyaj ve maskedir... Bu nedenle oyumuz reddir.

Ama bu iştirakler piyasada trend belirler durumda… Bir meslek örgütüne kamu tüzel kişisine üye olanların hepsi üye midir? Yüzde 5 kar marjı ile sınırlandırılmıştır, diyorsunuz; Kooperatifçilik rayından çıkmamış olsaydı belki bazı söyledikleriniz doğru olabilirdi…” diye konuştu.

Olağanüstü birleşimde, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisi'nin üçüncü görüşmesi yapılacak ve İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu ele alınacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama yılının son olağan toplantısını 25 Haziran Salı günü yaparken, 1 Temmuz'dan itibaren de tatile girmişti.