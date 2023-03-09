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Erkut Şahali: T&T’ye iltimas geçip haksız kazanç sağlayanlar, bunun yanlarına kalacağını sanmasın

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki görevden alma ve atamanın ardında, Ercan Havalimanı inşaatındaki ek işlerle ilgili ödeme çabası bulunduğu yönünde bir iddia olduğunu belirtti.
Erkut Şahali: T&T’ye iltimas geçip haksız kazanç sağlayanlar, bunun yanlarına kalacağını sanmasın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki görev değişimiyle ilgili bir açıklama yaptı.

CTP Milletvekili Şahali, Bakanlık bünyesinde gerçekleşen görevden alma ve atamanın ardında, Ercan Havalimanı inşaatındaki ek işlerle ilgili ödeme çabası bulunduğu yönünde bir iddia olduğunu söyledi.

“Bu ödemeye karşı çıkan müdürle, ödemeyi yapmaya razı gelen müdürün yerleri değiştirilerek şüpheli bir ödemenin yapılabilmesi için ‘sorun’ çözülmüş” diyen Şahali, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Salı gün mecliste uyarmıştık! Uyduruk gerekçelerle Ercan işletmecisi T&T’ye iltimas geçip haksız kazanç sağlayanlar bunun yanlarına kalacağını sanmasın. Erhan Arıklı, hesap verecekler listesinin başına yerleşti...”

 

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