Erkut Şahali: "Videoyu izledim! İrkilerek, tiksinerek, daha da bilenerek izledim."

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarının ardından bir açıklama yaparak, “Bu eskilere dayalı yeni bir durumdur ve üstünde durmayı fazlasıyla gerektirir, duracağız!” dedi.

İşte açıklama;

Videoyu izledim!

İrkilerek, tiksinerek, daha da bilenerek izledim.

Söyleyenin itibarı ya da söylediklerinden öğrendiklerim değil mesele.

Mesele, bildiklerimizin, bağlantıladıklarımızın, tahmin ettiklerimizin tamamının, işin içindekilerden biri tarafından hikayeleştirilerek anlatılmış olmasıdır.

Bugünkü şahinliğin, çatışma hevesinin ve böl-yönet girişimlerinin eski taktik olduğunu bilecek kadar deneyim biriktirdik sonuçta.

Bu eskilere dayalı yeni bir durumdur ve üstünde durmayı fazlasıyla gerektirir, duracağız!