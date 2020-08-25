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Erkut Şahali:Maraş alt yapısıyla, üst yapısıyla yok olmuş bir yerdir

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Erkut Şahali:Maraş alt yapısıyla, üst yapısıyla yok olmuş bir yerdir
Erkut Şahali:Maraş alt yapısıyla, üst yapısıyla yok olmuş bir yerdir

Eski Tarım Bakanlarından Erkut Şahali, Maraş’ı koruması gerekenlerin “korumadığını” ifade ederek “Orayı bir plato olarak düşünmek lazım. 3-5 yapı değerlendirilebilir. Yağma olmamış olsaydı dahi diğer yapıların ekonomik bir değeri yok” dedi.

Tv2020’de konuşan Erkut Şahali, “Maraş’ta ciddi tahribat yaşandı. Yerleşime açılmaksızın… Orayı koruması gerekenler koruyamadı. O emanete gereken bir biçimde davranılmadı. Maraş alt yapısıyla, üst yapısıyla yok olmuş bir yerdir. Orayı bir plato olarak düşünmek lazım: 3-5 yapı değerlendirilebilir. Yağma olmamış olsaydı dahi diğer yapıların ekonomik bir değeri yok” şeklinde konuştu.  

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