Erkut Şahali:Maraş alt yapısıyla, üst yapısıyla yok olmuş bir yerdir

Eski Tarım Bakanlarından Erkut Şahali, Maraş’ı koruması gerekenlerin “korumadığını” ifade ederek “Orayı bir plato olarak düşünmek lazım. 3-5 yapı değerlendirilebilir. Yağma olmamış olsaydı dahi diğer yapıların ekonomik bir değeri yok” dedi.

Tv2020’de konuşan Erkut Şahali, “Maraş’ta ciddi tahribat yaşandı. Yerleşime açılmaksızın… Orayı koruması gerekenler koruyamadı. O emanete gereken bir biçimde davranılmadı. Maraş alt yapısıyla, üst yapısıyla yok olmuş bir yerdir. Orayı bir plato olarak düşünmek lazım: 3-5 yapı değerlendirilebilir. Yağma olmamış olsaydı dahi diğer yapıların ekonomik bir değeri yok” şeklinde konuştu.