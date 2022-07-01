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Erkut Yılmabaşar : ''Borçlanın, eşit egemenlik ve Akdeniz Oyunları''

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Erkut Yılmabaşar yazdı
Erkut Yılmabaşar : ''Borçlanın, eşit egemenlik ve Akdeniz Oyunları''

Hükümet dün bir mini ekonomik paket açıkladı. Reel sektöre 6 ay ertelemeli borçlanma imkanı sağlayacak bir paket olduğu ortaya çıktı. Zamlanan elektrik, akaryakıt ve beklenen asgrai ücret artışından sonra reel sektör hızla yeni fiyatlarını belirleyecek tüm bu yaşananalar alınabilecek 6 ay ertelemeli krediler ile ancak ötelenebilir.

Hükümet ekonomiyi ve reel sektörü ayağa kaldıracak, turizm, eğitim alanı, servis hizmetleri ve  üretimi ayağa kaldıracak yeni tedbirler üretmelidir.

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Türk tarafının 3-4 yıldır öne sürmeye çalıştığı “eşit egemenlik” tezi önceki akşam NATO zirvesi yemeğinde yerle bir oldu. İlk kez “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Anastasiadis bu zirve yemeğine misafir olsa dahi katıldı. Dünyanın önemli devlet başkanları ile görüşmeler yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüğü özellikle Rum Medyası tarafından basına ve kamuoyuna servis edildi. Türk resmi makamları ise yemeğin içeriği ile de ilgili Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın yemeğe katılması ile ilgili de sessizliğini koruyor.

Kıbrıs Türk liderliği ise çaresizce Lefkoşa’da ne yapacağını bilemeden olayları seyrediyor.

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2022 Akdeniz Oyunları veya resmî adı ile 19. Akdeniz Oyunları, 25 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihlerinde Cezayir’de düzenleniyor. Bir yanda Türkiye Cumhuriyeti sporcuları diğer yanda bütün Kıbrıs adına Kıbrıs Cumhuriyeti sporcuları. Dün birlikte bir kez daha kürsüye çıktılar. Kıbrıslı Türkler ise Akdeniz Oyunları’nı TRT Spor’dan izlemeye devam ediyor.

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Lefkoşa’nın güneyinde FIBA Avrupa Küçük Ülkeler Şampiyonası düzenleniyor. 28 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında Eleftheria Salonunda düzenlenen FIBA Kadınlar Küçük Ülkeler Avrupa Şampiyonası’na 5 ülke katılıyor. Kıbrıs, Norveç, Kosova, Andorra ve Malta şampiyonada mücadele ediyor. Önceki akşam ki maçta KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt de ailesi ile tribünlerdeki yerini alıp turnuvayı izledi.

 

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İskele sahillerinde koliform bakteri yoğunluğu raporlara yansıdı. Birkaç defadır İskele Belediye başkanı denizlerin temiz olduğunu açıklamıştı ve vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini söylemişti. Oysa ki hem 16 Mayıs tarihinde hem de Haziran’da  alınan numunelerde koli form bakteri oranları bir tanesinde numuneleri ölçen cihazların ölçebileceği en yüksek değer olan 2400’ün üzerinde çıktı diğerinde ise sınırların çok üzerinde 1100 çıktı. Sağlık Bakanlığı raporları ortaya çıkınca kamu kurum kuruluşları harekete geçti. Oysa İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi defalarca sosyal medya hesaplarından bu konuda fotoğraflar ve videolar paylaşıp yetkilileri uyarmış ve halk sağlığı için düzenli tahliller yapılması gerektiğini savunmuştu.

 


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Anastasiadis Avrupa-Atlantik çalışma yemeğinde Kıbrıs sorununun barışı tehdit eden bir "açık yara" olduğunu söyledi ve Erdoğan ile de görüştü

 

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2022 Akdeniz Oyunları Cezayir’de düzenleniyor

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