Erkut Yılmabaşar yazdı...10 Maddede Bilişim Yasasındaki aksaklıklar

Kısa bir “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” incelemesi (Detaylar ve Teknik itirazlar sonra yayınlanacak)

1,2,3,4 ve 9. Kısımdaki kurallar Bilişim suçları ve Güvenliğini kapsamakta,5,6,7,8. Kısımdaki kurallar ise internet haberleşmesi ve cezalarını tarif etmektedir.

10 maddede yasadaki aksaklıklar

1- Belli anahtar kelimelerle “uygunsuz içerik” belirlenip internet sayfası kaldırılabilecek. (Türkiye'de Ekşi Sözlük bile kapatılmaya çalışılmştır)

2- Sansür, URL adresi tabanlı yapılabilecek bununla birlikte internetteki içerikler sayfa bazında (IP tabanlı) da engellenebilecektir. “Erişimin engellenmesi kararı” 24 saat içinde uygulanmak zorunda.

3- Yer sağlayıcı yurtdışındaysa bile erişim engellenebilecek. DNS değiştirerek bir siteye girilemeyecektir.

4- Hâkimler, 24 saat içinde sansür kararı verebilecek. “Zararlı” içerik çıkarılmazsa, Asgari Ücretin (20 karına kadar) 600 BİN TL günlük para cezası kesilebilecek bununla birlikte hapis cezası da verilebilecek. (Bilişim Suçları Yasa Tasarısı ,8. Kısım Madde 26 1.A)

5- Hosting firmaları her kullanıcının izini sürebilecek. Her kullanıcının internetteki faaliyeti kayda alınarak en az iki yıl saklanacaktır. (Yasa ile mecburi kılınıyor)

6- Erişim Sağlayıcılar firmalar, kullanıcıların hangi sitelere girdiğini kaydedip 2 yıl boyunca saklamak zorunda.

7- Bilgisayar ve akıllı telefonlardan internete bağlanan tüm kullanıcılar tek tek fişlenecek ve yasa uyarınca internetteki hareketleri 2 yıl boyunca kayıt altında tutulacaktır. Facebook, twitter, instagram vb... (Özel hayat ve kişisel özgürlükler ihlal edilecektir)

8- Ceza Yasasının 370’inci maddesi uyarınca suç işlemeye teşvik ettiği hususunda kuvvetli şüphe bulunan yayınların önlenmesi amacıyla hapislik cezası da verilebilecektir. (KUVVETLİ ŞÜPHE)

9- Elektronik Haberleşme Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi kısmı ile sosyal medya, internet medyasındaki özgür yayıncılık kontrol altına alınacaktır. (Facebook, twitter, instangarm vb. dahil)

10- Bir gece ansızın haber alma özgülüğü ortadan kaldırılabilcektir.