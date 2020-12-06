Erkut YILMABAŞAR yazdı.. 13. MAAŞ Ödenecek mi?

13. MAAŞ Ödenecek mi?

Aralık ayının 7’si ortada henüz bir hükümet yok...

Pandemi nedeni ile delinen bir bütçe var...

Seçime doğru adım adım gidilen bir süreç var...

Sorulması gereken soru ise artık siyasi kulislerde kaçınılmaz olarak görülen eve konuşulan seçime nasıl gidileceği.

UBP-HP ile mi? UBP Azınlık hükümeti ile mi seçime gidilecek?

Neden?

Daha 1 ay kadar önce HP UBP ile hükümeti bozarken göbek atmıştı... Kurtuldum dercesine...

Hükümet kurma meselesi resmen yılan hikayesine* döndü...

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Memleketin önünde birçok sıkıntılı konu var.

Siyasi partilerin önünde de daha önce halka yapacağız diye söyledikleri ve taahütleri var...

Örneğin önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine Hüseyin Özgürgün’ün istifası gelecek...

UBP bu konuda bir kez daha HP’nin isteklerine olur diyecek mi?

Bu sadece küçük bir örnek...

Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün...

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Kamu görevlilerinin, emeklilerini, esnafın dolayısı ile çarşsının dört gözle beklediği bir maaştır 13. maaş kuzey Kıbrıs’ta ...

Her ne kadar da özel sektör çalışanları bundan mahrum olsa da...

Şimdi dillerde, kahvelerde, işyerlerin de konuşulan bu delik bütçe ve hükümetin olmayışı ile 13. Maaşın ödenip öden(e)meyeceği...

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2020 kara bir yıl olarak tarihe geçecek...

Ülkeye füzenin düştüğü...

Doğal! Afetlerin yaşandığı...

Pandemi neden ile sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı...

Ekonominin iflas noktasına doğru sürüklendiği...

Binlerce kişinin işsiz kaldığı bir yıl..

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2021 yılına girerken 13. Maaş ödenebilcek mi? Sorusu biraz daha konuşulmaya devam edecek...

* Yılan hikayesi, bildiğiniz gibi bir türlü sonuca bağlanamayan ve uzayıp giden, konularda kullanılan tabirdir: Bir işin gecikmesi, durup durup gündeme gelmesi ve gerçekleşmemesi durumlarında söylenen bir sözdür.

GÜNÜN FOTOĞRAFI

O güzel çocuklar, bitmeyen, mühendisi belli olmayan yolumsunun siyasilerin şovu için alel acel açılması nedeni ile hayatlarını kaybetti.

Meclis Raporu toplumsal baskı sonucu ancak 1 yılda yayınlandı.

Devlet kimseye Mahkeme, dava açmadı...

Kimse istifa etmedi.

Kimse hesap sormadı.

Kimse hesap vermedi...

Kimini mahkemeye kimini mahalleye gönderecekler aranıyor. #Unutma #hesapSor

GÜNÜN MESAJI

Ben gelecek için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor - Albert Einstein