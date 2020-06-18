Erkut Yılmabaşar yazdı... 16 Ağustos'ta seçime doğru...

Kuzey Kıbrıs’ta gündem hızla değişiyor...

Gündemi meşgul eden “özel izinli” yolcular meselesine bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemi eklenecek gibi...

Belki de hükümete bir can simidi de olabilir, zira Başbakan Tatar zor bir karar aşamasında...

Ya UBP’nin bütünlüğü ya da hükümetin bütünlüğü, karar vermek zor tabi...

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı siyasi partileri Cuma günü davet edip Cumhurbaşkanlığı seçiminin 16 Ağustos tarihinde yapılmasını önereceğini açıkladı.

Diş macunu artık tüpten çıktı.

Yarın yani Cuma günü Yüksek Mahkeme de seçim ile ilgili bir karar açıklayabilir.

Belki de en erken zamanda seçim yapılmalı kararı çıkacak.

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Siyasi partiler 16 Ağustos tarihi için isteksiz olabilir, zira 60 gün sonra seçim demek bu.

Ve de neredeyse herkes aday!

Cumhurbaşkanı Akıncı 1 Temmuz tarihinde istifa ederse seçim otomatikman Anayasa gereği 16 Ağustos’ta olacak.

Demem o ki artık tüpten çıkan macun tüpe girmeyecek.

16 Ağustos tarihinde Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek.

Bu kadar yaşanandan sonra tabi ki, sandığa gidecek halen birileri bulunursa...