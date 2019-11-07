Erkut Yılmabaşar yazdı... 2020’ye giderken 5 güçlü aday!

2020’ye giderken 5 güçlü aday!

Gezici Araştırma şirketi dün kendisinin yaptığını söylediği anket sonuçlarını açıkladı. Daha önce de bazı sonuçlar açıklandı Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili ve bundan sonra da açıklanmaya devam edecek.

Sokağın nabzı da bizlere 2 örgütlü parti olan UBP ve CTP adayları ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2020 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potada olduğunu söylüyordu.

Bunu daha önce de yazdık zaten, buradan bakıldığında anket sonuçlarında pek de sürpriz bir şey yok.

Gezici Anketi de ilk nazarda 3 adayın da 2. Tura kalabilme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Tabi daha seçimlere 5 ay var bu derelerin altından daha çok sular akacak.

Unutmayalım seçimler de bazen sürpriz faktörler de olur. Mesela 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kudret Özersay’ın ulaştığı oy oranını hiç bir kamuoyu yoklama şirketi ölçememişti.

Köşe Yazısının tamamı okumak için tıklayın: 2020’ye giderken 5 güçlü aday! - Erkut YILMABAŞAR